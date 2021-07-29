Создала работа компания Agility Robotic, основанная тем же университетом. На одном заряде Cassie преодолел дистанцию в пять километров за 53 минуты, из которых 6,5 минут ушло на перезапуск робота после двух падений. Произошли они из-за перегрева компьютера и неудачного поворота.
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Рекорд Cassie
Cassie создали в 2017 году на грант в один миллион долларов от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Управляет им нейросеть с использованием глубокого машинного обучения с подкреплением.
Cassie умеет стабильно балансировать и передвигаться на двух конечностях, а также подниматься и спускаться по лестнице.
Как бегал робот Cassie: видео
Agility Robotics использует Cassie, как экспериментальную платформу для своих коммерческих двуногих роботов Digit и Ford – компания предлагает использовать их для обработки и доставки посылок.