Двухместное аэротакси Maker совершило первый испытательный полет

Калифорнийский стартап Archer впервые заявил о себе полтора года назад, а нынешним летом представил полноразмерный прототип автономного электрического аппарата. Теперь компания провела и полетные испытания.

Первый полет аппарата Maker состоялся 16 декабря в день 118-летия полета братьев Райт. Начало коммерческой деятельности намечено на 2024 год, а первыми платными пассажирами станут жители Лос-Анджелеса и Майами.

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Все, чего мы достигли в этом году, каждая пройденная веха и заключенное партнерство были направлены на достижение одной цели: создать летательный аппарат и экосистему городской аэромобильности, которые смогут расширить и изменить облик путешествий внутри города. После завершения первого полета мы стали на шаг ближе к этой цели и доказали, что Archer может работать в быстром темпе, не жертвуя безопасностью или качеством,

– сказал Адам Голдстайн, соучредитель Archer.

Каким будет аэротакси Maker

Серийная версия аэротакси будет рассчитана на четырех пассажиров, но сначала придется получить разрешение Федерального управления гражданской авиации (FAA) США на полеты более легкой, двухместной модели. Она развивает максимальную скорость 240 км/ч и может покрыть расстояние 96 километров, прежде чем сядет аккумулятор. Такого запаса хода должно хватить на полеты в черте города.

Серийную четырехместную версию Maker выпустят в 2024 году / Фото Archer Aviation

Задание испытаний – проверить эффективность перехода от вертикального взлета до горизонтального полета и обратно. Шесть передних пропеллеров Maker, расположенные на крыльях, могут изменять положение и толкать самолет вперед. Компания обещает начать выпуск четырехместной пилотируемой модели первой в отрасли в 2023 году.