На что способен небольшой робот от Tenscent

При минимальной высоте робота в 35 сантиметров он может подпрыгивать вверх на высоту до 60 сантиметров и в длину на 40 сантиметров. Для придания дополнительного импульса для прыжка, а также для балансировки робот вооружен еще одной вспомогательной ногой с колесиком.

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Согласование движения всех элементов робота сделано настолько хорошо, что он выдерживает удар и движение по сложной траектории без потери равновесия.

Двухколесный робот Ollie в действии: смотрите видео

Робот Max

Три месяца назад Tencent Robotics X Lab представила свою первую разработку – роботизированную собаку Max, которая также кроме движения на четырех конечностях по сложному рельефу может передвигаться и на колесах по ровной поверхности.

Робот Max от Tencent: смотрите видео

Все эти проекты помогают отработать алгоритмы автоматического управления конечностями роботов и дают китайским компаниям возможность продвигаться по пути робототехники нового поколения.