Во дворе китайского ресторана обнаружили следы динозавров, которым около ста миллионов лет

Иногда интересные исторические находки можно сделать в самых неожиданных местах. Так произошло и в китайской провинции Сычуань, где обнаружили следы динозавров возрастом около ста миллионов лет.

Следы древних гигантов находят по всему миру не реже их костей. Ранее, например, палеонтологи изучали в Великобритании следы динозавров, датируемые не менее 200 миллионами лет. Оставили их, вероятно, ранние зауроподы.

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Детали находки

Издание отмечает, что следы случайно заметил один из посетителей.

Это были несколько каменных ям во дворе ресторана в провинции Сычуань.

Как и британские следы, эти принадлежат зауроподам – самым крупным животным, когда-либо ходившим по Земле. Они ходили по планете в ранний меловой период.

Динозавры, вероятно, были около 8 метров в длину.

Зауроподы, известны своими длинными шеями и хвостами. Они могли вырасти размером до трех автобусов и были чрезвычайно тяжелыми.



Следы древних зауроподов / Фото CNN



Следы древних зауроподов / Фото CNN

Следы хорошо сохранились, в том числе потому, что раньше на этом месте была птицеферма: грязь и песок с производства защищали окаменелость от эрозии и атмосферных воздействий.

Их расчистили около года назад, когда открылся ресторан.

Владельцу понравился естественный вид неровного камня, поэтому он оставил его нетронутым, а не стал выравнивать цементом.

В Сычуани регулярно находят следы динозавров, но не до всех окаменелостей успевают добраться специалисты: часто у них не больше 48 часов на работу с объектом, поскольку владельцы участков ведут там строительные работы. В этом регионе часто находят окаменелости динозавров юрского периода, но меловой период представлен гораздо меньше, хотя именно последний был тем временем, когда "динозавры действительно процветали", говорит Лида Син, палеонтолог и доцент Китайского университета наук о Земле.