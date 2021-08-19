Двойной агент Apple: бывший инсайдер, торговавший информацией компании, сдавал "своих"

Крупные компании-производители, постоянно страдают от сливов информации. Характеристики и фото продукции постоянно появляются в сети задолго до официальных презентаций, нарушая планы и маркетинговые кампании. Каждый борется с этим по-своему. Например, у Apple был свой "шпион" в рядах инсайдеров.

Андрей Шумейко в свое время занимался торговлей инсайдерской информацией о iPhone – он продавал данные о невыпущенных смартфонах, разнообразную внутреннюю информацию Apple, а также размещал объявления о продаже украденных устройств.

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История "двойного агента"

Со временем, как можно понять из материала источника, у него проснулась совесть и он решил искупить вину за годы участия в утечках информации. Это свело Андрея Шумейко с программой Global Security, которая борется с несанкционированным раскрытием информации.

Все началось, когда в 2017 году он предупредил компанию о потенциальной фишинговой кампании против работников Apple Store.

В середине 2020 года предложил свою помощь в расследовании серьезной утечки информации и таким образом, как выразился сам Андрей, стал "кротом".

В мае 2020 года в сеть слили iOS 14 задолго до ее анонса и выхода. Шумейко выдал информацию о человеке, который купил ворованный прототип iPhone 11, на котором и была установлена ​​версия ОС для внутреннего тестирования.

В том же году, летом, он сообщил о немецком работнике подразделения Apple Maps, который пытался продать доступ к своей учетной записи, что давала возможность просматривать корпоративную почту и внутренние материалы компании. Того потом уволили с работы: это означает, что компания прислушалась к информации "крота".

Среди предоставленных им данных была также информация о похищенных прототипах смартфонов в Китае.

Доказательства и вознаграждение

Однако финал у этой истории не радует. За более чем год работы на Apple, двойной агент не получил за это никакого вознаграждения. Он считает, что Apple "использовала его" и обязана заплатить за предоставленную информацию.

Чтобы доказать свои слова, Шумейко представил доказательства в виде переписки. После анализа сообщений с электронной почты, издание Vice подтвердило их подлинность: они поступали из актуального сервера Apple.

Муки совести были не единственной мотивацией. По словам господина Андрея, таким образом он надеялся избежать финансовых трудностей, которые его постигли. Поэтому неоднократно обращался к Apple с вопросами об оплате. Но на другом конце молчали.

Что теперь

Шумейко вернулся к торговле данными Apple, но, судя по всему, в меньших масштабах. Финансовые проблемы до сих пор его беспокоят.

Мне не очень нравится этим заниматься. Но мне также нужны дополнительные деньги. К сожалению, у меня есть более насущные проблемы, о которых нужно беспокоиться, кроме Apple,

– комментирует Андрей Шумейко.

Напомним, сейчас компания Apple готовит новую версию операционной системы iOS 15, а также следующее поколение смартфонов. Недавно стало известно, что iPhone 13 Pro не будет иметь разъема для подзарядки. Производитель предусмотрел только беспроводной способ.