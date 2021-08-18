Двойная мощность: изобретатели знают, как взять у океана нужную нам энергию

Количество людей неуклонно растет. Растет и уровень жизни. Но гораздо быстрее растет потребность человечества в электроэнергии. Тостеры, телевизоры, мобильные телефоны, наушники, микроволновки, отопление и многое другое использует электричество. Поэтому ученые ищут наиболее эффективные способы его производства.

Одним из перспективных источников энергии является вода. Человек давно научился его использовать, ведь с древних времен на реках ставили водяные мельницы. Со временем мельницы превратились в гидроэлектростанции. А потом пытливый человеческий разум задумался о том, как "брать" энергию у морей и океанов. Приливные турбины пока не сильно распространены в мире, но уже кое-где поставляют энергию в дома. Еще одна концепция производства энергии – использование волн. Группа китайский ученых разработала прототип технологии, благодаря которому мы сможем получать вдвое больше энергии из волн, чем раньше.

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Так выглядит прототип двухтурбинной технологии получения энергии / Фото RMIT University

Подробнее об инновационной технологии

По оценкам специалистов, годовая мощность волн во всем мире равняется глобальному производству электричества за год. Поэтому волны – это очень перспективный источник электроэнергии, которым нельзя пренебрегать.

Кроме этого волны – это постоянный источник. Например, солнечные электростанции работают не очень эффективно, если на небе повышенная облачность. Ветровые электростанции нужно располагать в местах, где будут дуть постоянные ветры. Поэтому эти источники чистой энергии могут использоваться ограниченно.

Другое дело – моря и океаны. Длинная береговая линия обеспечит много вариаций расположения электростанций. Но чтобы добыть энергию волн, нужно иметь очень устойчивый аппарат, который сможет выдержать тяжелые условия среди соленой воды и штормов.

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Как работает технология

Устройство будет представлять собой буй, который в свою очередь будет синхронизирован с колебаниями волн "вниз-вверх". Это обеспечит то, что устройство будет собирать максимальное количество энергии.

Два турбинных пропеллера вращают в разные стороны во время прохождения воды через них. Это обеспечит вдвое больше энергии, чем у других волновых электростанций.

Пропеллеры соединены с генератором благодаря специальной системе. Сам генератор будет расположен в Буе над ватерлинией. Таким образом он будет защищен от агрессивной среды в воде.

Прототип был успешно протестирован в лабораторных условиях. Теперь его ждут испытания в более жесткой среде.