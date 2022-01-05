Примерно три года назад Маск публично заявил о том, что двигатели Raptor лучше, чем российские РД-180. Тогда двигатели Raptor смогли развить в рабочей камере давление в 268,9 бар (РД-180 развивает рабочее давление 267 бар).

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Вторая версия двигателя Raptor оказалась мощнее и совершеннее предыдущей. Для Маска и компании SpaceX это важный момент.

При чем тут банкротство SpaceX

В конце прошлого года Маск признался, что компании SpaceX грозит банкротство, если к концу 2022 года ракеты Starship не начнут регулярно летать. И корень проблем лежит в "кризисе" производства ракетных двигателей. Можно надеяться, что значительное повышение тяги Raptor 2 также поможет компании преодолеть этот кризис и уже в ближайшее время Starship таки совершит свой первый орбитальный полет.

Что касаемо Starship, то здесь проблема заключается не только в двигателях. SpaceX все никак не получит разрешение от контролирующих органов, которые до сих пор проводят экологическую инспекцию Starbace в Бока Чика. В FAA заявили 28 декабря 2021 года, что Управление не успевает выполнить экспертизу в срок до 31 декабря 2021 года.

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Остается лишь ждать быстрого окончания проверки и запуска Starship в ближайшие месяцы, ведь у SpaceX впереди еще много работы. Напомним, что по замыслу Илона Маска система Starship должна взлетать со стартового стола (первая ступень – ракета Super Heavy \будет садиться на платформу), после чего корабль Starship будет выходить на орбиту, далее он будет возвращаться на планету и садиться самостоятельно на платформу, где корабль должна ловить механизированная башня.