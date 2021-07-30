Россия чуть не натворила бед в космосе: модуль "Наука" заставил МКС неконтролируемо вращаться

Международная космическая станция начала беспорядочно и неконтролируемо вращаться из-за нового российского модуля "Наука". Причиной стали самовольно включившиеся двигатели. Об этом стало известно из переговоров экипажа МКС с Центром управления полетом.

Что произошло на МКС после стыковки с "Наукой"

После стыковки модуля с МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали подготовку к открытию люков между модулями "Звезда" и "Наука". По информации из трансляции NASA, они начали открывать внутренний люк "Звезды", но в этот момент, около 19:45 (29 июля) по киевскому времени самопроизвольно включились двигатели "Науки".

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Как решили проблему

Чтобы стабилизировать состояние МКС, пришлось активировать двигатели модулей "Звезда" и "Прогресс". Сейчас состояние станции и пристыковавшихся модулей нормализовано. Через некоторое время стабильность станции была восстановлена. Это подтвердил представитель американского ЦУП в Хьюстоне.

В "Роскосмосе" инцидент объяснили "работой с остатками топлива". В целом незапланированное и самовольное включение двигателей "Науки" привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.

Насколько опасной была ситуация

Трудно сказать какими могли быть последствия инцидента, если бы локализовать и решить проблему не удалось быстро. Сейчас в NASA указывается, что никакой вред станции или экипажу нанесен не был, однако в момент инцидента американский сегмент МКС объявил чрезвычайное положение, закрыл люки модуля "Купол" и отменил все запланированные на день процедуры.