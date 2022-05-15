Фотография этого района была опубликована на странице публичной галереи NASA. На фото изображено нечто вроде крохотного дверного проема, ведущего к "подземной марсианской гробнице". В конце концов дверь оказалась просто бугорком песка.

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Эшвин Васавада, научный сотрудник Марсианской научной лаборатории, рассказал, что регион был сформирован древними песчаными дюнами, которые впоследствии образовали выходы песчаника. "Дверь" – это, скорее всего, небольшой перелом.

Я думаю, что здесь у нас есть или две вертикальные трещины, где средняя часть была удалена, или одна вертикальная трещина, и блоки немного раздвинулись,

– сказал Васавада.

Фотография была сделана из мачты марсохода, которая, по словам NASA, придает изображениям марсохода "вид в человеческом масштабе".



"Дверной проход" на Марсе / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Экспертное мнение Васавады о дверном проеме не вводит в заблуждение настоящих правдолюбов – энтузиастов НЛО. Заговоры уже распространяются в сети, и они достаточно увлекательны. Один пользователь твиттера утверждает, что внутри "дверного проема" нарисован череп, а на одном "улучшенном" изображении внутри изображен маленький человечек.

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Возврат Ingenuity и сильный марсотрясение

Напомним, что недавно NASA возобновило контакт с марсианским вертолетом Ingenuity, который был потерян из-за разрядки батарей и рассинхронизации часов зонда. Научно-исследовательский центр NASA – Jet Propulsion Laboratory (JPL) снова начал обмениваться сигналами с марсианским вертолетом. По мнению экспертов, перебои со связью произошли из-за большого пылевого загрязнения атмосферы в комбинации с низкими температурами на участке.

Между тем аппарат NASA InSight, с 2018 года находящийся на Марсе и измеряющий сейсмическую активность Красной планеты с помощью инструмента SEIS, зарегистрировал действительно рекордное по силе марсотрясение. На свой 1222-й сол (марсианский день) работы InSight зафиксировал толчки магнитудой 5. Бывший рекордно мощное марсотрясение зарегистрировали в августе 2021 года, оно достигало магнитуды 4,2 по шкале Рихтер.