Самой высокой горой Земли является Эверест. Эта вершина поднимается на 8 848 метров над уровнем моря и на Земле действительно нет горы, которая была бы выше. Но, если считать высоту горы от ее основания, то Эверест теряет лидерство на Земле.

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Самая высокая гора Земли Эверест / Фото Wikipedia

12 место – вулкан Мауна-Лоа, Земля

Большая часть горы погружена под воду. От основания до вершины высота Мауна-Лоа составляет 10 165 метров, что делает вулкан одним из самых высоких пиков Солнечной системы. Высота Мауна-Лоа над уровнем моря – 4 169 метров.



Панорамный вид на Мауна-Лоа с горы Мауна-Кеа / Фото Wikipedia

11 место – вулкан Мауна-Кеа, Земля

Если считать от основания и до высшей точки вулкан поднимается примерно на 10 203 метра, что на 38 метров больше чем высота соседнего вулкана Мауна-Лоа. Однако большая часть горы погружена в воды Тихого океана. Высота Мауна-Кеа над уровнем моря – 4 207 метров.



Фотография вулкана Мауна-Кеа, сделанная с Мауна-Лоа / Фото Wikipedia

10 место – вершина без названия на Обероне, спутник Урана

Пик не имеет названия. Но его высота оценивается в 11 тысяч метров от основания. Причины формирования достаменно неизвестны. Ученые считают, гора могла сформироваться в результате удара.



Лучшее существующее фото Оберона, сделанное зондом Voyager 2, безымянный пик видно слева ниже экватора / Фото Internet Archive

9 место – гора Эвбея на Ио, спутник Юпитера

Один из многих вулканов Ио. Высота точно неизвестна. По оценкам она составляет от 10 до 13 тысяч метров.



Гора Эвбея и ее окрестности / Фото Wikipedia

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8 место – вулкан Арсия, Марс

От основания до наивысшей точки гора имеет высоту около 11 700 метров. Однако если точкой отсчета брать не основание горы, а марсианскую точку отсчета (аналог земного "над уровнем моря"), то высота Арсии возрастет до 20 тысяч метров.



Изображение вулкана Арсия, построенное с помощью данных из программы Mars Global Surveyor / Фото Wikipedia

7 место – вулкан Элизий, Марс

Эта гора имеет высоту от основания до пика примерно 12 600 метров. Если же считать от марсианской точки отсчета, то высота вырастет до 14 100 метров.



Вулкан Элизий в объективе аппарата Mars Odyssey / Фото Wikipedia

6 место – гора Ионическая на Ио, спутник Юпитера

Это гора, а не вулкан. Возник пик в результате тектонических движений на спутнике. Высота достигает 12 700 метров.



Извержение вулкана на Ио / Фото Internet Archive

5 место – гора Аскрийская, Марс

Но эта гора, конечно, еще один марсианский вулкан. Высота его от основания до пика – 14 900 метров. А если считать от марсианской точки отсчета, то 18 255 метров.



Изображение горы Аскрийской, построенное с помощью данных из программы Mars Global Surveyor / Фото Wikipedia

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4 место – гора Южная Боославла на Ио, спутник Юпитера

И снова Ио. Этот спутник хоть и маленький, но геологически активный, что и дало ему такое большое количество высоких гор. Южная Боославла (South Boösaule Mons) – это самая высокая гора спутника. Она поднимается вверх примерно на 17 500 метров. С одной стороны пика есть обрыв высотой 15 километров.



Фотография Южной Боославлы, сделанная аппаратом Voyager 1 / Фото Wikipedia

3 место – экваториальный хребет Япета, спутник Сатурна

Еще хребет называют стеной Япета. Он тянется вдоль экватора спутника на 1 300 километров. Причины возникновения достаменно неизвестны. Высота отдельных пиков хребта не измерялась, однако средняя высота известна – около 20 тысяч метров.



Фото экваториального хребта Япета, сделанное зондом Cassini / Фото NASA

2 место – гора Реясильвия, астероид Веста

Реясильвия - это гигантский кратер на астероиде Веста, диаметром 505 километров. Названый в честь матери Ромула и Рема Реи Сильвии. В центре кратера находится гора, которая имеет высоту 22 500 метров. Часто именно Реясильвию называют самой высокой горой Солнечной системы. Но это не так.



Гора Реясильвия / Фото Wikipedia

1 место – гора Олимп, Марс

Старый добрый марсианский Олимп крепко держит лавры первенства. Большинство населения когда-нибудь слышало об этой гигантской горе. Вулкан имеет высоту 21 299 метров, если считать относительно марсианской точки отсчета. Это и послужило причиной называть Реясильвию самым высоким пиком Солнечной системы. Однако, если считать высоту от основания горы, то Олимп становится выше – примерно 26 тысяч метров отделяют самую высокую точку вулкана и его основание.



Гора Олимп / Фото NASA