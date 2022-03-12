Почему это так важно

Неон – это газ, необходимый при производстве микросхем. Ожидается, что проблемы со снабжением неона еще больше усугубит и так непростую ситуацию с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции. Неон используется в лазерных установках, которые используются для создания микросхем.

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Так что остановка производства неона может крайне отрицательно сказаться на мировой полупроводниковой отрасли. Представители "Криоин" и "Ингаз" отметили, что приостановка поставок неона связана с усилением опасности в результате военных действий, а также разрушением объектов ключевой инфраструктуры.

Эта новость вряд ли добавит оптимизма полупроводниковой отрасли, которая и без того испытывает серьезный дефицит с момента начала пандемии коронавируса. Хотя производители микросхем имеют определенные запасы неона, их может оказаться недостаточно, если война в Украине затянется.

Согласно имеющимся данным, базирующаяся в Мариуполе компания "Ингаз" производила от 15 до 20 тысяч кубометров неона в месяц, поставляя его разным клиентам. Среди них такие страны как:

Тайвань,

Южная Корея,

Китай,

США,

Германия.

Причем около 75% отгружаемого неона уходило на производство микросхем.

Что касается базирующегося в Одессе завода "Крион", то он ежемесячно синтезировал от 10 до 15 тысяч кубометров неона. Производство на этом предприятии было остановлено 24 февраля.

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Производство неона

Украинский неон является побочным продуктом производства стали. На заводах его очищали и готовили для дальнейшего использования. Кроме Украины, производство этого газа налажено в Китае. Поставщики неона из Поднебесной уже начали увеличивать цены на свою продукцию.

По данным Routers, в период с октября 2021 года по февраль 2022 года стоимость одного кубического метра неона выросла с 400 до 1600 юаней. Всего в 2021 году производители неона суммарно поставили на рынок около 540 тонн газа.