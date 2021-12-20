Дважды за сутки: очередной рекорд SpaceX

Компания Илона Маска SpaceX уже давно зарекомендовала себя как надежного партнера и оператора запусков. Поэтому неудивительно, что даже далекая Турция воспользовалась их услугами.

SpaceX 18 декабря 2021 года установила новый рекорд, запустив и приземлив одну и ту же первую ступень, B1051, 11 раз. За несколько часов компания устанавливает новый личный рекорд – два запуска менее чем за сутки.

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Так выглядит Türksat 5B, который Falcon 9 доставил на орбиту / Фото Spaceflight Now

Подробнее об очередном рекорде SpaceX

Личного рекорда для компании удалось достичь благодаря запуску с мыса Канаверал, где 19 декабря 2021 года, ракета-носитель Falcon 9 отправила в космос турецкий спутник связи Türksat 5B. Вывод аппарата на орбиту обеспечил относительно новый бустер B1067, для которого это был третий полет и посадка. Между запуском 18 декабря и запуском Türksat 5B прошло около 15 часов.

Ранее, 8 января 2021 года, на орбиту был доставлен сестринский спутник Türksat 5А. Его вывод обеспечил бустер Falcon 9 B1060, который тогда осуществил свой четвертый полет. До конца года B1060 запустят еще пять раз, увеличив количество стартов и посадок бустера до девяти.

Сам же турецкий спутник был выведен на переходную орбиту. Уже оттуда он, используя собственные бортовые двигатели, будет двигаться к целевой орбите. Достигнув ее, Türksat 5B обеспечит покрытие связью Турции, Ближнего Востока и некоторые регионы Африки. На орбите аппарат проведет не менее 15 лет.