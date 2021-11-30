Два миллиона гривен на мошенничестве: киберполиция уличила супругов в интернет-обмане
Источник:Киберполиция
Киберполиция Запорожья задержала двух подозреваемых в интернет-мошенничестве. Как пишут на официальном сайте, супруги обмануло людей на два миллиона гривен.
Суть обмана заключалась в создании интернет-магазинов и продаже товара, которого на самом деле не существует. Главным условием была подписка, после которой мошенники просто исчезали.
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Что известно
- Правонарушение выявили сотрудники киберполиции Запорожья совместно со следственным отделом Мелитопольского районного управления полиции.
- В целом количество пострадавших оценивают примерно в тысячу человек.
- Схему организовала 20-летняя жительница области совместно с 21-летним сожителем.
- Пара в социальной сети создавала фейковые интернет-магазины, где размещала объявления о продаже одежды и обуви.
- На страницах, где было почти 80 тысяч подписчиков, размещали положительные отзывы о своей работе.
- От покупателей требовали предоплату, а после получения денег исчезали.
Фиксация процесса обысков: видео
Во время обысков дома и автомобиля изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, "черновые записи" и почти 2 миллиона гривен, происхождение которых сожители объяснить не смогли.
Обыск квартиры фигурантов дела о мошенничестве / Фото Киберполиция
Супруги мошенники не смогли объяснить происхождение крупной суммы средств / Фото Киберполиция
Что грозит фигурантам дела
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.
Мошенникам грозит до восьми лет заключения.