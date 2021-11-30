Два миллиона гривен на мошенничестве: киберполиция уличила супругов в интернет-обмане

Киберполиция Запорожья задержала двух подозреваемых в интернет-мошенничестве. Как пишут на официальном сайте, супруги обмануло людей на два миллиона гривен.

Суть обмана заключалась в создании интернет-магазинов и продаже товара, которого на самом деле не существует. Главным условием была подписка, после которой мошенники просто исчезали.

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Что известно

Правонарушение выявили сотрудники киберполиции Запорожья совместно со следственным отделом Мелитопольского районного управления полиции.

В целом количество пострадавших оценивают примерно в тысячу человек.

Схему организовала 20-летняя жительница области совместно с 21-летним сожителем.

Пара в социальной сети создавала фейковые интернет-магазины, где размещала объявления о продаже одежды и обуви.

На страницах, где было почти 80 тысяч подписчиков, размещали положительные отзывы о своей работе.

От покупателей требовали предоплату, а после получения денег исчезали.

Фиксация процесса обысков: видео

Во время обысков дома и автомобиля изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, "черновые записи" и почти 2 миллиона гривен, происхождение которых сожители объяснить не смогли.

Обыск квартиры фигурантов дела о мошенничестве / Фото Киберполиция



Супруги мошенники не смогли объяснить происхождение крупной суммы средств / Фото Киберполиция

Что грозит фигурантам дела

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Мошенникам грозит до восьми лет заключения.