Павел Дуров провел переговоры с банками и инвесторами о привлечении займа для Telegram. Речь идет о сотнях миллионов долларов в виде долга, который может быть сконвертирован в акции, если Telegram в будущем выйдет на биржу.

При этом один из источников отметил, что дополнительное финансирование может превысить 1 миллиард, но планы компании еще могут поменяться. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Что известно

Telegram переживает резкий рост популярности на фоне изменений политики конфиденциальности WhatApp и жесткой позиции Twitter и Facebook в отношении Дональда Трампа и его сторонников. Увеличение количества пользователей повлекло существенный рост расходов на обслуживание инфраструктуры мессенджера, который до сих пор не зарабатывает самостоятельно, а финансируется за счет личных средств Павла Дурова.

Издание отмечает, что Telegram ищет дополнительное финансирование уже несколько месяцев, учитывая то, что в апреле компании нужно рассчитаться с инвесторами блокчейн-технологии TON, которые согласились конвертировать свои инвестиции в займ и получить весной 2021 года 110 процентов от вложенной суммы. Сумма долга Telegram после закрытия TON неизвестна.

Представитель Telegram Маркус Ра рассказал The Information, что компания постоянно получает предложения о финансировании и рассматривает различные варианты, которые соответствуют духу мессенджера, ориентированного на конфиденциальность.:

Сейчас мы оцениваем эти предложения, но пока не приняли решение, по какому пути идти,

– отметил Маркус.

Привлечение финансирования именно в виде долга позволит Павлу Дурову и его брату Николаю сохранить полный контроль над Telegram, но при этом рассчитаться с инвесторами TON и укрепить инфраструктуру мессенджера до начала монетизации, которая была анонсирована в конце 2020 года.