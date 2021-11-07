Дуров анонсировал платную подписку для тех, кто не хочет видеть рекламу в Telegram

Официальные рекламные объявления, запуск которых в Telegram анонсировали в конце октября, можно будет отключить. Так в компании отреагировали на многочисленные обращения пользователей.

В Telegram уже работают над разработкой новой функции. Предварительно ее планируют запустить уже в ноябре 2021 года, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

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Что именно анонсировал Дуров

По его словам, оформить как недорогую подписку, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие мессенджера. В то же время в Telegram рассматривают и другие предложения пользователей. В частности тех, кто хотел бы "выключать" рекламные объявления в своих авторских каналах. Пока что компания Дурова просчитывает экономические условия такой возможности.

Вскоре рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое при условии достаточного стоимости показа приведет к отсутствию объявлений в этом канале,

– пояснил Дуров.

Он подчеркнул, что в Telegram продолжают работать над функциями, благодаря которым мессенджеру удастся выйти не безубыточность. При этом, заверил, что интересы пользователей и авторов контента будут оставаться в приоритете.

Рекламная платформа в Telegram: что известно

Впервые о планах по монетизации Telegram его основатель Павел Дуров сообщил еще в 2020 году. Его компания в течение длительного времени тестировала концепцию и осенью 2021 года объявила о готовности к полноценному запуску.

Некоторые из условий работы рекламной платформы являются довольно странными. Например – то, что установлен минимально необходимый бюджет для запуска рекламной кампании. Он составляет аж 2 миллиона евро, из которых 1 – это депозит. Он не вернется, если рекламодатель не потратит 10 миллионов евро за последний год.

Пока нововведения работают только в тестовом режиме. Доходами от рекламы компания поделится с владельцами каналов тогда, когда сможет полностью покрывать свои основные расходы.