В 1976 году на территории нынешней Танзании, Африка, была обнаружена цепочка следов на участке Лаэтоли А. Они отличались тем, что их оставило существо, которое передвигалось на двух конечностях. Но уверенно идентифицировать, кто именно покинул цепочку не удалось. По мнению специалистов, это были либо наши предки, либо медведь. Возраст находки – 3,66 миллиона лет.

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Отпечаток лапы черного медведя во время прямохождения / Фото Nature

Медведи или "люди"

В пользу того, что цепочку отпечатков оставили наши предки, говорит то, что рядом были обнаружены другие следы. Их уже уверенно идентифицировали, как отпечатки ног австралопитеков афарских. Но следы с участка Лаэтоли А были такими разными и нечеткими, что ученые считали их отпечатками медведя, который передвигался на задних лапах.

Чтобы доказать или опровергнуть "теорию о медведях", выбрали нескольких представителей вида черного медведя, размер задних лап которых аналогичен размерам отпечатков Лаэтоли А. Завлекая животных кленовым сиропом, их заставили ходить на задних конечностях. Также отпечатки сравнили со следами шимпанзе и людей.

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Исследования показали, что отпечатки оставили точно не медведи и, вероятно, не шимпанзе. Но интересно, что это были и не австралопитеки афарские, отпечатки ног которых нашли неподалеку и которые также существовали в тот же временной промежуток. Поэтому ученые уверенно говорят, что Лаэтоли А – это следы, оставленные гомининами, но какими именно – неизвестно. Это свидетельствует о большом разнообразии среди наших предков.