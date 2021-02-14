14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина. По этому случаю компания Google подготовила дудл (тематическую картинку), посвященный, пожалуй, лучшем чувству – любви.

Как отметили представители Google, в сердце каждого Дня святого Валентина лежит единственное чувство, что объединяет, – это любовь. Поэтому 14 февраля следует тому особому человеку дать знать, что Вы любите его или ее безумно.

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Как Google в этом году сменил вид своего поисковика

В 2021 году компания предложила пользователям анимацию. На ней можно увидеть много сердечек и блесток (намек на валентинки), которые украшают надпись Google. По словам авторов, следует почистить или сдуть блестки для большого открытия.



Дудл от Google ко Дню святого Валентина – 2021 / Взято с блога компании Google

Кроме того, на странице с результатами поиска буквы "O" в слове "Google" также заменили на сердечки.



В Google подчеркивают: отправляйтесь в поиск, чтобы по-настоящему почувствовать любовь в этот День святого Валентина / Взято с блога компании Google

В каких регионах отображается этот дудл

Канада,

США,

Перу,

Аргентина,

ЮАР,

Танзания,

Нигерия,

Гана,

Сенегал,

Великобритания,

Франция,

Германия,

Италия,

Турция,

Румыния,

Украина,

Словакия,

Чехия,

Австрия,

Швеция,

Норвегия,

Финляндия,

Россия,

Япония,

Таиланд,

Индонезия,

Филиппины,

Новая Зеландия.



В каких странах можно увидеть дудл от Google ко Дню святого Валентина – 2021 / Скриншот 24 канала

История дня Святого Валентина

Этому празднику – уже тысячу лет. По одной из версий, День влюбленных происходит от Луперкалий Древнего Рима. Это пастушьи праздники плодородия, которые отмечали 15 февраля. В этот день римляне приносили в жертву животных, снимали с них шкуры и ходили по городу, избивая встречных женщин плетьми из быков. Считали, что так у женщины будут легкие роды. В конце торжества все раздевались. Папа Римский запретил Луперкалии и вскоре этот праздник заменил светский День влюбленных.

Другая версия связана с легендой о святом Валентине . Согласно ей, римский император Клавдий II запретил женщинам выходить замуж за военных, а воинам – жениться, так как считал, что брак мешает боевому духу. Вопреки указу молодой священник Валентин тайно венчал возлюбленных. За это его посадили в тюрьму и приговорили к смертной казни. Во время заключения Валентин познакомился с прекрасной дочкой надзирателя Юлией. Перед казнью он написал ей любовное письмо с подписью "Твой Валентин". Его казнь прошла 14 февраля 269 года.

В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США – с 1777 года. Кроме того, в средние века обычай выбирать себе на год подружку появился в Англии. Молодые люди вытаскивали из урны записки с именами женщин. Между парами возникали отношения, они становились друг для друга Валентином и Валентиной.

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"Будь моим Валентином" во викторианской Англии / Взято с сайта History.com

Символы Дня святого Валентина

Главный символ праздника – красное сердечко . Именно в его форме принято дарить открытки – валентинки. Но кроме них, символами Дня святого Валентина полноправно считают Купидона, игрушечных мишек, а также цветы с шоколадными конфетами. Последние часто дарят любимым, друзьям и подругам, коллегам.

Что касается валентинок , то в древние времена влюбленные признавались в горячих чувствах словам, песнями и танцами. И только в XV веке юноши и девушки начали дарить друг другу любовные записки. Однако пик популярности любовных посланий и признаний приходится на XVIII век. Именно тогда валентинки дарили друг другу вместо цветов и подарков.

Особой любовью самодельные цветные открытки пользовались в Англии. Их красиво подписывали стихами, а бумага прокалывали иголками так, чтобы получить кружева, а после красили с помощью трафаретов и чернил.



Сердца и мишки – символы Дня святого Валентина / Взято из соцсетей

Традиции Дня святого Валентина в разных странах

В Японии в этот день девушки дарят парням домашний шоколад и шоколадные конфеты. Дарить покупной шоколад считают неприличным – его обязательно нужно растопить дома и приготовить свое угощение. Эта традиция так прижилась, что многие женщины дарят мужчинам шоколад из вежливости, а не для выражения чувств – коллегам, начальникам и одногруппникам.

В Франции принято дарить драгоценные украшения и писать любовные стихи.

В США на День Валентина влюбленные дарят друг другу коробку конфет в форме сердца, где должны быть белые и красные конфеты.

В Дании валентинки делают в форме бумажной снежинки, а внутрь вкладывают подснежники.

В Эстонии в этот день чествуют не только романтическую любовь, но и семейную. Валентинки и подарки дарят членам семьи, друзьям и коллегам.

На Филиппинах праздник отмечают целую неделю – гуляют свадьбы, устраивают фотосессии и застолья. Бедные молодожены могут устроить свадьбу в этот период бесплатно за счет местного самоуправления.

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