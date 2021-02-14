Google своим дудлом напомнил о самом романтичном времени года – Дне святого Валентина
14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина. По этому случаю компания Google подготовила дудл (тематическую картинку), посвященный, пожалуй, лучшем чувству – любви.
Источник:24 канал
Как отметили представители Google, в сердце каждого Дня святого Валентина лежит единственное чувство, что объединяет, – это любовь. Поэтому 14 февраля следует тому особому человеку дать знать, что Вы любите его или ее безумно.
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В 2021 году компания предложила пользователям анимацию. На ней можно увидеть много сердечек и блесток (намек на валентинки), которые украшают надпись Google. По словам авторов, следует почистить или сдуть блестки для большого открытия.
Дудл от Google ко Дню святого Валентина – 2021 / Взято с блога компании Google
Кроме того, на странице с результатами поиска буквы "O" в слове "Google" также заменили на сердечки.
В Google подчеркивают: отправляйтесь в поиск, чтобы по-настоящему почувствовать любовь в этот День святого Валентина / Взято с блога компании Google
В каких регионах отображается этот дудл
- Канада,
- США,
- Перу,
- Аргентина,
- ЮАР,
- Танзания,
- Нигерия,
- Гана,
- Сенегал,
- Великобритания,
- Франция,
- Германия,
- Италия,
- Турция,
- Румыния,
- Украина,
- Словакия,
- Чехия,
- Австрия,
- Швеция,
- Норвегия,
- Финляндия,
- Россия,
- Япония,
- Таиланд,
- Индонезия,
- Филиппины,
- Новая Зеландия.
В каких странах можно увидеть дудл от Google ко Дню святого Валентина – 2021 / Скриншот 24 канала
История дня Святого Валентина
Этому празднику – уже тысячу лет. По одной из версий, День влюбленных происходит от Луперкалий Древнего Рима. Это пастушьи праздники плодородия, которые отмечали 15 февраля. В этот день римляне приносили в жертву животных, снимали с них шкуры и ходили по городу, избивая встречных женщин плетьми из быков. Считали, что так у женщины будут легкие роды. В конце торжества все раздевались. Папа Римский запретил Луперкалии и вскоре этот праздник заменил светский День влюбленных.
Другая версия связана с легендой о святом Валентине. Согласно ей, римский император Клавдий II запретил женщинам выходить замуж за военных, а воинам – жениться, так как считал, что брак мешает боевому духу. Вопреки указу молодой священник Валентин тайно венчал возлюбленных. За это его посадили в тюрьму и приговорили к смертной казни. Во время заключения Валентин познакомился с прекрасной дочкой надзирателя Юлией. Перед казнью он написал ей любовное письмо с подписью "Твой Валентин". Его казнь прошла 14 февраля 269 года.
В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США – с 1777 года. Кроме того, в средние века обычай выбирать себе на год подружку появился в Англии. Молодые люди вытаскивали из урны записки с именами женщин. Между парами возникали отношения, они становились друг для друга Валентином и Валентиной.
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"Будь моим Валентином" во викторианской Англии / Взято с сайта History.com
Символы Дня святого Валентина
Главный символ праздника – красное сердечко. Именно в его форме принято дарить открытки – валентинки. Но кроме них, символами Дня святого Валентина полноправно считают Купидона, игрушечных мишек, а также цветы с шоколадными конфетами. Последние часто дарят любимым, друзьям и подругам, коллегам.
Что касается валентинок, то в древние времена влюбленные признавались в горячих чувствах словам, песнями и танцами. И только в XV веке юноши и девушки начали дарить друг другу любовные записки. Однако пик популярности любовных посланий и признаний приходится на XVIII век. Именно тогда валентинки дарили друг другу вместо цветов и подарков.
Особой любовью самодельные цветные открытки пользовались в Англии. Их красиво подписывали стихами, а бумага прокалывали иголками так, чтобы получить кружева, а после красили с помощью трафаретов и чернил.
Сердца и мишки – символы Дня святого Валентина / Взято из соцсетей
Традиции Дня святого Валентина в разных странах
- В Японии в этот день девушки дарят парням домашний шоколад и шоколадные конфеты. Дарить покупной шоколад считают неприличным – его обязательно нужно растопить дома и приготовить свое угощение. Эта традиция так прижилась, что многие женщины дарят мужчинам шоколад из вежливости, а не для выражения чувств – коллегам, начальникам и одногруппникам.
- В Франции принято дарить драгоценные украшения и писать любовные стихи.
- В США на День Валентина влюбленные дарят друг другу коробку конфет в форме сердца, где должны быть белые и красные конфеты.
- В Дании валентинки делают в форме бумажной снежинки, а внутрь вкладывают подснежники.
- В Эстонии в этот день чествуют не только романтическую любовь, но и семейную. Валентинки и подарки дарят членам семьи, друзьям и коллегам.
- На Филиппинах праздник отмечают целую неделю – гуляют свадьбы, устраивают фотосессии и застолья. Бедные молодожены могут устроить свадьбу в этот период бесплатно за счет местного самоуправления.
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Во всех странах на День святого Валентина главная тема – это любовь / Фото AP News
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