Лучше, чем у Apple: DuckDuckGo запустил защищенный почтовый сервис

Разработчики конфиденциальной поисковой системы DuckDuckGo создали новый email-сервис. Он, как и главный продукт компании, защищает от отслеживания – удаляет из входящих сообщений любые трекеры, которые помогают создавать профили пользователей для таргетированной рекламы.

Пользователи сервиса получают бесплатный адрес на @duck.com, где письма очищаются от трекеров. После этого они пересылаются в обычный почтовый ящик.

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Что предлагает новый сервис

Различные трекеры способны сообщать отправителям электронных писем, когда пользователь открывает их сообщения. Они также предоставляют рекламным компаниям большое количество информации о человеке, помогая создать его профиль – устройство использовали для чтения письма, когда его открыли, данные о расположении и так далее. В худшем случае данные могут попасть в руки третьих лиц.

Если вы используете почтовую службу, такую ​​как Gmail или Yahoo, это не проблема! Электронные письма, отправленные на ваш личный Duck-адрес, будут приходить туда, как и всегда, поэтому вы сможете читать свою электронную почту, как обычно, в любом приложении или в интернете, без проблем,

– говорят разработчики DuckDuckGo.

Также новый сервис будет предоставлять одноразовые почтовые ящики, например, для использования на сомнительных сайтах, которые могут навязчиво спамить сообщениями или делиться email-адресами с кем-то еще.

В DuckDuckGo уверяют, что сервис ни в коем случае "не будет хранить ваши электронные письма". Получив email, сервис удалит из него скрытые трекеры и перешлет на указанный адрес, даже не сохранив сопутствующие заголовки, например, с указанием отправителей и получателей.

Подобная возможность есть и у Apple. Она работает похожим образом – создает email-адрес, который можно использовать для регистрации на сайтах. Однако сервис от Apple доступен только на фирменных устройствах и в фирменном браузере Safari, тогда как DuckDuckGo предлагает свое решение для всех пользователей. Кроме того, Apple не очищает письма от трекеров.

Сейчас сервис работает в режиме закрытого бета-теста.