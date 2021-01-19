Поисковая система DuckDuckGo, ориентированная на конфиденциальность, впервые за свою 12-летнюю историю обработала за день больше 100 миллионов поисковых запросов пользователей. Рекорд был установлен после двух лет стабильного роста количества запросов.

Стремительный рост показателя заметили в августе 2020 года, когда поисковая система начала регулярно получать больше 2 миллиардов запросов в месяц. Это стало следствием выхода за пределы собственного сайта – компания запустила версии для мобильных устройств на Android и iOS, а также специальное расширение для Chrome, пишет ZDNet.

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В чем причина популярности

В сентябре 2020 года компания сообщила в Твиттере о более чем 4 миллионах пользователей. Рост популярности поисковой системы объясняется ее обязательством не собирать данные пользователей и предоставлять для всех одинаковые результаты поиска по заданному запросу.

Тема конфиденциальности в последние годы стоит в мире особенно остро после многих инцидентов с утечками, торговлей и незаконным сбором персональных данных. Ориентирование на конфиденциальность все чаще становится одним из основных факторов при выборе сервисов. Как сообщила компания в прошлом году, отсутствие детализированных данных не позволяет ей самой точно оценить размер собственной базы пользователей.

Благодаря конфиденциальности DuckDuckGo выбрали поисковой системой по умолчанию в браузере Tor. Она также используется по умолчанию в режимах частного просмотра других браузеров.