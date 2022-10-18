Дрова: в Украине запустили государственный интернет-магазин дров для населения

Зима 2022-2023 будет не простой, об этом предупреждали еще летом. Правительство призвало людей рассмотреть возможность использования альтернативных источников тепла тем, кто может это сделать. Теперь Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины анонсировало запуск государственного интернет-магазина, где можно будет приобрести дрова.

Как сообщает 24 канал , лесхозы уже принимают онлайн заказы от украинцев. Об этом Минздрав сообщил на своем сайте .

Не пропустите YouTube-страницы российского Совета Федерации заблокированы, а 20 000 видеозаписей навсегда удалены

Приобрести дрова с доставкой на дом можно в специальном интернет-магазине "ДроваЕ" всего в несколько кликов.

Купить дрова легко

Чтобы купить дрова нужно:

Зайти на ресурс и авторизироваться через электронную цифровую подпись или пользующийся банком.

Указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии.

Определить вид и объем древесины, выбрать функцию с доставкой или без.

Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

На одно физическое лицо установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон. Поэтому во избежание злоупотреблений и оптовых закупок в магазине действует система авторизации пользователей.

Правительство делает все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом. Лесхозы производят заготовку топливных дров для населения. Чтобы упростить и сделать удобной для украинцев покупку дров, мы создали государственный интернет-магазин "ДроваЕ",

– рассказал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Министр напомнил, что для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 миллиона гривен. Они пойдут на закупку и доставку дров для населения в следующих областях:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черниговская.

Также Руслан Стрелец отметил, что дополнительная заготовка топливных дров в 2022 году производится путем неиспользованного лимита заготовки древесины за прошлые годы.