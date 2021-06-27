Дроны и раньше помогали в поиске людей, заблудившихся в густых лесах. Теперь исследователи из Университета имени Иоганна Кеплера в Линце усовершенствовали его. Беспилотный аппарат будет иметь возможность эффективно вести поиск людей в автономном режиме. Густая растительность для беспилотника не проблема благодаря новым технологиям.

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Дрон помогает в поиске заблудившихся людей: смотреть видео онлайн

Больше об инновационной разработке

Новая технология основана на так называемом бортовом оптическом алгоритме секционирования. Он использует мощности компьютера для расфокусировки таких объектов, как верхушки деревьев.

В устройстве используется тепловидение, чтобы выделить тепло, исходящее от теплого тела. Встроенный искусственный разум определяет то, что именно он наблюдает: людей, животных или другие источники тепла.

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Беспилотник способен автоматически приближаться к цели, чтобы лучше "рассмотреть" ее и обнаружить, пропал ли человек. В том случае, если заблудившийся человек обнаружен, дрон сигнализирует об этом спасательной группе и присылает актуальные координаты.

В ходе 17 полевых экспериментов инновационной разработке удалось обнаружить 38 из 42 человек, спрятанных под кронами деревьев.