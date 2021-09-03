Дрон украинского производства представят на выставке в США
Источник:24 канал
Команда украинских инженеров разработала новый дрон, который покрывает перевозки на средние расстояния – до 100 километров. Он быстрый, экологичный и сравнительно дешевый.
Беспилотник "Hammerhead" имеет почти уникальные технологические характеристики, которые создают новую нишу на рынке беспилотников. Как говорят в компании, он соединил в себе мощность и скорость самолета, высокую мобильность вертолета с компактностью и управляемостью беспилотника.
Интересно Взрыв ракеты Firefly Alpha был контролируемым и преднамеренным: компания прокомментировала полет
Характеристики украинского беспилотника
Наш беспилотник имеет грузоподъемность до 20 килограммов, что позволяет перевозить широкий спектр объектов от наборов скорой помощи до промышленных деталей, дальность полета – 100 километров на скорости 100 километров в час,
– рассказал основатель компании Airlogix, Виталий Колесниченко.
- Дрон обеспечивает значительную гибкость логистики, поскольку имеет вертикальный взлет и посадку, что позволяет использовать его в очень разнообразных условиях.
- Для посадки ему нужна только ровная площадка размером 5 на 5 метров.
- Электрический двигатель позволяет минимизировать экологический след, но при этом достаточно мощный, чтобы выполнять все свои задачи.
Дрон AIRLOGIX Hammerhead / Фото AIRLOGIX
Мы считаем, что наш проект может повлиять на все сегменты рынка, и не только в Украине. 7 сентября мы представляем модель "Hammerhead" в США на одной из крупнейших профильных выставок в мире – Commercial UAV Expo Americas 2021. Мы заинтересованы в сотрудничестве с инвесторами, партнерами, менторами со всего мира. Но для нас принципиально собирать дрон именно в Украине, его полеты в нашем небе вы увидите уже в ноябре,
– заключает Виталий Колесниченко.