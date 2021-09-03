Дрон украинского производства представят на выставке в США

Команда украинских инженеров разработала новый дрон, который покрывает перевозки на средние расстояния – до 100 километров. Он быстрый, экологичный и сравнительно дешевый.

Беспилотник "Hammerhead" имеет почти уникальные технологические характеристики, которые создают новую нишу на рынке беспилотников. Как говорят в компании, он соединил в себе мощность и скорость самолета, высокую мобильность вертолета с компактностью и управляемостью беспилотника.

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Характеристики украинского беспилотника

Наш беспилотник имеет грузоподъемность до 20 килограммов, что позволяет перевозить широкий спектр объектов от наборов скорой помощи до промышленных деталей, дальность полета – 100 километров на скорости 100 километров в час,

– рассказал основатель компании Airlogix, Виталий Колесниченко.

Дрон обеспечивает значительную гибкость логистики, поскольку имеет вертикальный взлет и посадку, что позволяет использовать его в очень разнообразных условиях.

Для посадки ему нужна только ровная площадка размером 5 на 5 метров.

Электрический двигатель позволяет минимизировать экологический след, но при этом достаточно мощный, чтобы выполнять все свои задачи.