В древности Марс страдал от суперизвержений тысяч вулканов

Марс – это лучше всего исследованная планета Солнечной системы, кроме Земли. Вероятно, сегодня это геологически мертвое космическое тело. Учитывая планы Илона Маска обустроить там колонии землян, это будет благом. Ведь, говорят ученые, раньше планета страдала от тысяч извержений вулканов.

Информацию о том, что когда-то на Красной планете происходили множество катастрофических взрывов, мы знаем не благодаря марсоходам, а благодаря автоматической орбитальной станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Зонд вышел на орбиту вокруг планеты в марте 2006 года, предоставив множество высококачественных фотографий поверхности. Исследуя их, ученые обнаружили слоистые отложения возрастом 4 миллиарда лет, которые содержат минералы, соответствующие вулканической пыли.

Интересно увидеть Марс собственными глазами: NASA запустило крутой интерактивный сервис

Работа аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter: смотреть видео

Подробнее о марсианском вулканизме

По оценкам ученых, в исследованном Северном районе Arabia Terra произошло до 2 тысяч извержений в течение 500 миллионов лет.

Свидетельством этому являются многочисленные вулканические кальдеры и соответствующие минералы: на расстоянии сотен и тысяч километров от этих кальдер были обнаружены вулканические минералы, превращенные водой в глину, включая монтморилонит, имоголит и аллофан.

Данные о минералах наложили на топографическую карту региона Arabia Terra. Ученые отметили, что следы пепла очень хорошо сохранены. Ожидалось, что за миллионы лет свидетельства вулканизма будут стерты с поверхности планеты ветрами и водой, но этого не произошло. Пепел постоянно опадал на предыдущие слои.

Исследователи вычислили нужное количество извержений, чтобы образовалась прослойка пепла с толщиной, наблюдаемой на Марсе. Оказалось, что нужны тысячи мощных извержений.