Информацию о том, что когда-то на Красной планете происходили множество катастрофических взрывов, мы знаем не благодаря марсоходам, а благодаря автоматической орбитальной станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Зонд вышел на орбиту вокруг планеты в марте 2006 года, предоставив множество высококачественных фотографий поверхности. Исследуя их, ученые обнаружили слоистые отложения возрастом 4 миллиарда лет, которые содержат минералы, соответствующие вулканической пыли.

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По оценкам ученых, в исследованном Северном районе Arabia Terra произошло до 2 тысяч извержений в течение 500 миллионов лет.

Свидетельством этому являются многочисленные вулканические кальдеры и соответствующие минералы: на расстоянии сотен и тысяч километров от этих кальдер были обнаружены вулканические минералы, превращенные водой в глину, включая монтморилонит, имоголит и аллофан.

Данные о минералах наложили на топографическую карту региона Arabia Terra. Ученые отметили, что следы пепла очень хорошо сохранены. Ожидалось, что за миллионы лет свидетельства вулканизма будут стерты с поверхности планеты ветрами и водой, но этого не произошло. Пепел постоянно опадал на предыдущие слои.

Исследователи вычислили нужное количество извержений, чтобы образовалась прослойка пепла с толщиной, наблюдаемой на Марсе. Оказалось, что нужны тысячи мощных извержений.