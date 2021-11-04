Древняя катастрофа: что известно о столкновении с кометой 12 тысяч лет назад

Небольшие тела Солнечной системы, астероиды, метеороиды и кометы периодически падают на Землю. Конечно, простым падением это не назовешь, ведь если тело достаточно большое, то зрелище сопровождается катастрофическими событиями. Оказалось, что с этим столкнулась и Южная Америка.

Люди с древних времен находили в пустыне Атакама, Южная Америка, куски стекла, которые имели цвет от черного до темно-зеленого. Всего удалось выделить полосу, длиной 75 километров, где можно его найти. И только сейчас у ученых "дошли руки" проверить, откуда это стекло могло взяться посреди пустыни.

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Стекло, которое находят посреди пустыни Атакама, Чили / Фото Geology

Комета 12 тысяч лет назад

Многократно скрученное силикатное стекло посреди пустыни Атакама могло образоваться лишь вследствие воздействия высоких температур. Часто такое стекло смешано с глиной или другими породами. Дабы образовались такие структуры, чтобы нужно окружающая температура достигала около 1 600 градусов по Цельсию.

Именно это знание позволило ученым сразу отказаться от гипотезы о пожаре, ведь когда-то Атакама была не пустыней, а равниной с густой растительностью. Горение травы или дерева не даст такую высокую температуру. Вторая гипотеза заключалась в деятельности вулканов, извергающихся и разбрасывающих вокруг обломки породы, которые могут иметь очень высокую температуру.

Но тщательные исследования выявили то, что заставило отказаться и от вулканической гипотезы. В составе силикатного стекла и других пород ученые разглядели метеоритную пыль, минералы внеземного происхождения (кубанит и тролит) и некоторые импактные минералы – это образования, которые формируют только во время высокоэнергетического удара космического тела.

Более того, найдены образцы космического тела очень похожи на минералы с кометы 81P/Wild, образцы которой раздобыла автоматическая межпланетная станция Stardust в 2004 году и доставила их на Землю в 2006 году.

Объединив все полученные данные, ученые пришли к выводу, что около 12 тысяч лет назад над пустыней Атакама взорвалась комета. Ее раскаленные обломки упали на Земле, приведя к образованию силикатного стекла. Учитывая широкую полосу нахождения образцов, ученые предполагают, что комета имела немалые размеры, однако не берутся говорить, какой примерно размер имело ядро космического тела.