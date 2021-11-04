Люди с древних времен находили в пустыне Атакама, Южная Америка, куски стекла, которые имели цвет от черного до темно-зеленого. Всего удалось выделить полосу, длиной 75 километров, где можно его найти. И только сейчас у ученых "дошли руки" проверить, откуда это стекло могло взяться посреди пустыни.
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Стекло, которое находят посреди пустыни Атакама, Чили / Фото Geology
Комета 12 тысяч лет назад
Многократно скрученное силикатное стекло посреди пустыни Атакама могло образоваться лишь вследствие воздействия высоких температур. Часто такое стекло смешано с глиной или другими породами. Дабы образовались такие структуры, чтобы нужно окружающая температура достигала около 1 600 градусов по Цельсию.
Именно это знание позволило ученым сразу отказаться от гипотезы о пожаре, ведь когда-то Атакама была не пустыней, а равниной с густой растительностью. Горение травы или дерева не даст такую высокую температуру. Вторая гипотеза заключалась в деятельности вулканов, извергающихся и разбрасывающих вокруг обломки породы, которые могут иметь очень высокую температуру.
Но тщательные исследования выявили то, что заставило отказаться и от вулканической гипотезы. В составе силикатного стекла и других пород ученые разглядели метеоритную пыль, минералы внеземного происхождения (кубанит и тролит) и некоторые импактные минералы – это образования, которые формируют только во время высокоэнергетического удара космического тела.
Более того, найдены образцы космического тела очень похожи на минералы с кометы 81P/Wild, образцы которой раздобыла автоматическая межпланетная станция Stardust в 2004 году и доставила их на Землю в 2006 году.
Объединив все полученные данные, ученые пришли к выводу, что около 12 тысяч лет назад над пустыней Атакама взорвалась комета. Ее раскаленные обломки упали на Земле, приведя к образованию силикатного стекла. Учитывая широкую полосу нахождения образцов, ученые предполагают, что комета имела немалые размеры, однако не берутся говорить, какой примерно размер имело ядро космического тела.