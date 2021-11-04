Люди с древних времен находили в пустыне Атакама, Южная Америка, куски стекла, которые имели цвет от черного до темно-зеленого. Всего удалось выделить полосу, длиной 75 километров, где можно его найти. И только сейчас у ученых "дошли руки" проверить, откуда это стекло могло взяться посреди пустыни.

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Стекло, которое находят посреди пустыни Атакама, Чили / Фото Geology

Комета 12 тысяч лет назад

Многократно скрученное силикатное стекло посреди пустыни Атакама могло образоваться лишь вследствие воздействия высоких температур. Часто такое стекло смешано с глиной или другими породами. Дабы образовались такие структуры, чтобы нужно окружающая температура достигала около 1 600 градусов по Цельсию.

Именно это знание позволило ученым сразу отказаться от гипотезы о пожаре, ведь когда-то Атакама была не пустыней, а равниной с густой растительностью. Горение травы или дерева не даст такую высокую температуру. Вторая гипотеза заключалась в деятельности вулканов, извергающихся и разбрасывающих вокруг обломки породы, которые могут иметь очень высокую температуру.

Но тщательные исследования выявили то, что заставило отказаться и от вулканической гипотезы. В составе силикатного стекла и других пород ученые разглядели метеоритную пыль, минералы внеземного происхождения (кубанит и тролит) и некоторые импактные минералы – это образования, которые формируют только во время высокоэнергетического удара космического тела.

Более того, найдены образцы космического тела очень похожи на минералы с кометы 81P/Wild, образцы которой раздобыла автоматическая межпланетная станция Stardust в 2004 году и доставила их на Землю в 2006 году.

Объединив все полученные данные, ученые пришли к выводу, что около 12 тысяч лет назад над пустыней Атакама взорвалась комета. Ее раскаленные обломки упали на Земле, приведя к образованию силикатного стекла. Учитывая широкую полосу нахождения образцов, ученые предполагают, что комета имела немалые размеры, однако не берутся говорить, какой примерно размер имело ядро космического тела.

Кстати, когда над современной пустыней Атакама взорвалась комета, Америка уже была заселена людьми.