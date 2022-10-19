Поскольку интенсивный свет гамма-вспышки быстро угасает, как и его остаточное свечение, астрономы поспешили зафиксировать то, что осталось с помощью нескольких инструментов на очень большом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили и еще нескольких инструментов.

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Как "живет" гамма-вспышка

Гамма-излучение происходит от определенных типов столкновений частиц и от ядерного распада радиоактивных веществ (что является одной из причин, почему ядерные отходы так печально опасны). Астрономы считают, что вспышки этих мощных электромагнитных лучей возникают во тьме космоса по крайней мере раз в сутки, но они не задерживаются надолго.

Пока гамма-вспышки видны, астрономы тщательно измеряют, сколько света излучает вспышку на разных длинах волн. Как и все источники света в космосе, по мере того как длины волн света растягиваются в пустоте, сигнал GRB смещается в сторону красной части спектра. Степень смены сигнала, который называется красным смещением, отражает, насколько далеко находится источник, причем очень отдаленные сигналы часто становятся инфракрасным светом.

Как мы фиксируем такие вспышки

Хотя человеческий глаз не может видеть инфракрасный свет, такой инструмент, как X-Shooter, может, и именно так исследователи выяснили расстояние до этого объекта и продолжительность времени, которое потребовалось его свету, чтобы добраться до Земли. Такие удаленные объекты обычно трудно наблюдать, поскольку они часто слабы, но гамма-всплески, такие, как GRB210905A, являются чрезвычайно яркими и обнаруживаются, если их уловить и сфотографировать довольно быстро.

Гамма-вспышки на таком расстоянии – редкие события... но они лишь небольшая часть большей популяции, которую обещают выявить будущие предложенные миссии,

– отметил руководитель команды Андреа Росси.

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Природа гамма-вспышек

Так откуда берутся эти загадочные взрывы света? Исследователи полагают, что GRB получила свой световой удар от материала, затянутого гигантской гравитацией черной дыры. Ученые исключили возможность того, что сигнал поступил от магнетара – очень компактного мертвого ядра массивной звезды с огромной магнитной энергией – потому что GRB210905A имела слишком много энергии для магнетара, чтобы справиться с ним.

Чем больше будет раскрыта информация о гамма-всплесках, тем больше можно будет узнать о том, какой была вселенная, когда она была молодой.