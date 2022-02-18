Предметом споров стала именно эта пластина. Как говорят ученые, она либо является искусной подделкой, либо указывает на существование в этом регионе древних и очень эффективных технологий имплантации.

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Что известно

В музее заявили, что у них нет возможности провести исследование черепа и имплантата в ближайшее время, поэтому никакой информации пока нет, кроме фото.

По словам профессора антропологии Даниэля Курина, череп принадлежал пожилому мужчине, который получил большую, но не смертельную рану головы.

Края линий переломов имеют признаки заживления – человек оставался жив минимум еще несколько месяцев.

Вполне возможно, что он имел высокий статус, а потому его пытались исцелить, применяя, в том числе, и рискованные методы.



Череп перуанца с металлической пластиной / Фото Музея остеологии

Сам факт, что древние перуанцы пытались закрывать дыры в черепах металлом, не новость. 800 лет назад жил перуанец, который до конца жизни носил плотную шапку с пришитой к ней металлической пластиной напротив того места, где в его черепе была сквозная рана. Но установка пластины непосредственно на кость – это куда более сложная технология.

К сожалению, по внешнему виду черепа нельзя понять, какого рода повреждения скрыты под металлом.



Череп перуанца с металлической пластиной / Фото Музея остеологии

Ученые усомнились в подлинности подарка не только потому, что уровень технологии не соответствует тому времени.

Профессор Джон Верано изучил десятки подобных черепов с пластинами, но все они оказались подделками.

Сами черепа были древними, однако имплантаты были добавлены значительно позже, чтобы повысить ценность артефакта для продажи за большие деньги.

Встречались и реальные импланты на черепах, но установленные уже посмертно, в качестве похоронного украшения.

Маловероятно, что древние перуанцы могли проводить медицинские операции такой сложности. С другой стороны, это не значит, что не пытались – вполне возможно, этот человек стал участником какого-то смелого эксперимента, заключают ученые.