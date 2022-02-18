Предметом споров стала именно эта пластина. Как говорят ученые, она либо является искусной подделкой, либо указывает на существование в этом регионе древних и очень эффективных технологий имплантации.
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Что известно
- В музее заявили, что у них нет возможности провести исследование черепа и имплантата в ближайшее время, поэтому никакой информации пока нет, кроме фото.
- По словам профессора антропологии Даниэля Курина, череп принадлежал пожилому мужчине, который получил большую, но не смертельную рану головы.
- Края линий переломов имеют признаки заживления – человек оставался жив минимум еще несколько месяцев.
- Вполне возможно, что он имел высокий статус, а потому его пытались исцелить, применяя, в том числе, и рискованные методы.
Череп перуанца с металлической пластиной / Фото Музея остеологии
Сам факт, что древние перуанцы пытались закрывать дыры в черепах металлом, не новость. 800 лет назад жил перуанец, который до конца жизни носил плотную шапку с пришитой к ней металлической пластиной напротив того места, где в его черепе была сквозная рана. Но установка пластины непосредственно на кость – это куда более сложная технология.
К сожалению, по внешнему виду черепа нельзя понять, какого рода повреждения скрыты под металлом.
Череп перуанца с металлической пластиной / Фото Музея остеологии
Ученые усомнились в подлинности подарка не только потому, что уровень технологии не соответствует тому времени.
- Профессор Джон Верано изучил десятки подобных черепов с пластинами, но все они оказались подделками.
- Сами черепа были древними, однако имплантаты были добавлены значительно позже, чтобы повысить ценность артефакта для продажи за большие деньги.
- Встречались и реальные импланты на черепах, но установленные уже посмертно, в качестве похоронного украшения.
Маловероятно, что древние перуанцы могли проводить медицинские операции такой сложности. С другой стороны, это не значит, что не пытались – вполне возможно, этот человек стал участником какого-то смелого эксперимента, заключают ученые.