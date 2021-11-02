Древние тексты помогли отследить изменения в полярном сиянии

Полярное сияние ежегодно привлекает миллионы людей, заставляя ехать их в регионы, где это сказочное зрелище можно наблюдать. В этом явлении присутствует определенная динамика, которая меняется с годами и веками. Чтобы ее проследить, нужно изучить древние тексты.

Регион видимости полярного сияния со временем смещается. Такая ситуация возникает из-за дрейфа магнитных полюсов Земли. Ученые исследовали записи людей разных народов мира, которые велись последние 3 тысячи лет. Также ученые использовали современные научные данные: например, исследовали определенные изотопы. Комбинированные данные позволили ученым понять, как изменялся регион видимости аврор (полярного сияния) в разрезе времени.

Интересно Полярное сияние свидетельствует об исчезновении озоновой прослойки Земли.

Динамики смены полярного сияния за 3 тысячи лет: смотреть видео

Изменение региона видимости

Образованию полярного сияния мы обязаны Солнцу и магнитному полю Земли. Когда вещество, выброшенное Солнцем (солнечный ветер), достигает магнитного поля нашей планеты, то останавливается им. Это не позволяет причинить вред живым организмам на Земле. Но определенная часть протонов и нейтронов солнечного ветра продолжают свой путь, направленные на магнитное поле к полюсам Земли. Достигая атмосферы, солнечный ветер вступает с ней во взаимодействие и ионизирует ее. Этот процесс мы наблюдаем в виде полярного сияния.

Регион видимости авроры (авроральная зона) изменяется в зависимости от мощности солнечного ветра: чем он сильнее, тем ближе к экватору распространяется явление. Но следует учитывать и то, что сами магнитные полюса Земли постоянно находятся в движении, дрейфуя. Поэтому меняется и регион видимости.

Оказалось, например, что авроральная зона в 1200 году нашей эры была несколько иной. Тогда полярные сияния можно было регулярно наблюдать как в Гренландии, так и в Японии. Об этом свидетельствует скандинавский текст "Зеркало короля" и японский Nippon Kisho-Shiryo. Но сегодня авроральная зона сместилась подальше от Японии и там явление сегодня не наблюдается.

Фотографии полярного сияния, сделанные с борта МКС / Фото NASA Flickr Johnson