Древнейший материал в человеческих руках: получены первые результаты исследований астероида Рюгу

В 2019 году зонд "Хаябуса-2" взял образцы грунта с поверхности Рюгу, а 6 декабря 2020 года они были доставлены на Землю, где подверглись анализу без доступа земной атмосферы. По словам ученых, образцы являются одними из древнейших фрагментов материалов, когда-либо изучавшихся в земных лабораториях.

Астероид Рюгу (Ryugu, номер 162173) диаметром около 900 метров вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите между Землей и Марсом. Иногда траектория движения пересекается с земной орбитой.

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Углеродный объект содержит материалы из газопылевой туманности, которая миллиарды лет назад дала жизнь Солнцу и планетам нашей звездной системы. Недавно появились данные о результатах исследования проб, взятых из астероида японским зондом в 2019 году. Точный возраст материалов не удается назвать до сих пор.

Что собрал апарт "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу

Всего зондом было получено 5,4 г образцов, размер наибольших фрагментов – около 8 миллиметров в поперечнике, наименьшие имеют размер менее 1 миллиметра.

Ученые исследовали материалы с помощью микроскопа, их адсорбирующую способность, способность отражать свет с разными длинами волн видимой и инфракрасной частей спектра.

Образцы астероида Рюгу / Фото Yada / Nature Astronomy

Утверждается, что частицы астероида отражают только 2-3% падающего на них света. При этом плотность материала ниже, чем у известных углеродных метеоритов. Камни очень пористые – между фрагментами в астероиде есть немало "карманов" или полостей, способных пропускать газ или воду.

С помощью гиперспектральной микроскопии и видимого и инфракрасного света установлен цвет, структура и химический состав материалов. Выяснилось, что образцы состоят из "гидратированной матрицы", содержащей материалы типа глины и компонентов на основе углерода. По некоторым свойствам материалы похожи на углеродные хондриты – класс углеродных метеоритов, а по другим свойствам – заметно отличаются от них.

Что даст изучение собранных образцов

Взятые из Рюгу образцы – одни из самых темных, когда-либо исследовавшихся в земных лабораториях, остается выяснить, что это значит в контексте формирования и эволюции материала. Кроме того, обнаружены следы богатых аммиаком компонентов, которые могут пролить свет на происхождение Рюгу и способствовать пониманию первобытной материи в принципе.

Исследования помогут узнать больше о ранних этапах формирования солнечной системы, но на раскрытие всех секретов астероида уйдет немало времени. В будущем предстоит сделать многочисленные химические анализы, которые, например, помогут узнать хронологию формирования объекта. Кроме того, оценка органических компонентов и минералов поможет получить информацию о том, как формировалось тело Рюгу, а также другие важные для ученых данные.