Как древнейший человек Индокитая выживал в джунглях

Ученые до сих пор не имеют уверенности относительно того, когда именно человек покинул Африку и начал "завоевывать" весь остальной мир. Считается, что, например, тропические леса, как и пустыни, стали преградой для наших предков и не позволяли им долгое время продвигаться дальше. Но оказывается, что это может быть не так.

На территории Лаоса, в пещере Там-Па-Линг, ранее были обнаружены останки древних сапиенсов. Их датировали возрастом до 70 тысяч лет, что может свидетельствовать о том, что наши предки покинули Африку намного раньше, чем считалось. Международная научная группа решила проверить, насколько приспособленными наши предки были к жизни в джунглях или рядом с ними. Для этого ученые исследовали останки людей из пещеры Там-Па-Линг и стоянки Нам-Лот.

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Раскопки в пещере Там-Па-Линг / Фото Scientific Today

Что обнаружили исследователи

Для исследования ученые выбрали зубы как людей, так и обнаруженных в пещере и на стоянке животных. Проверяли соотношение стабильных изотопов цинка в зубах наших предков и добытой ими дичи. Проверка изотопного состава – это вынужденное действие, ведь пока на местах археологических раскопок не удалось найти другие артефакты, например, каменных орудий труда, разрезов на костях или места разведения костра.

Кстати, кости животных в пещере Там-Па-Линг и на стоянке Нам-Лот принадлежат самым разным животным: медведи, орангутанги, леопарды, буйволы, носороги и другие. Все они жили рядом с людьми около 46 – 63 тысяч лет назад.

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Изотопное исследование показало, что рацион жителей древнего Индокитая был довольно разнообразным и в нем мясо не имело существенного преимущества. Растительная пища тоже была популярной среди людей позднего плейстоцена. Пищу охотники-собиратели из Лаоса добывали исключительно в тропическом лесу – об этом свидетельствует анализ стабильных изотопов углерода.

Таким образом это первое свидетельство того, что люди позднего плейстоцена могли вполне комфортно чувствовать себя в условиях тропического леса и могли эффективно добывать там пищу. Ученые долгое время считали, что это тогда было практически невозможным, ведь на открытых участках Homo Sapiens охотиться было легче – они вместе загоняли добычу, что в джунглях делать тяжело.

Вызывает недоумение и разнообразный рацион жителей Индокитая. Дело в том, что в других частях мира, например в Африке и Европе того времени, среди людей преобладала мясная пища. Но сапиенсы Юго-Восточной Азии научились жить даже при нехватке мяса, добывая растительные продукты.