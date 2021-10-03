Древнейшая карта Америки, которую нарисовали викинги, оказалась подделкой

3 октября 2021 , 18:03
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Источник:

Yale News

Долгие годы ученые спорят, кто же первым открыл Америку: Христофор Колумб в 1492 году или викинги за 500 лет до него. Сегодня у историков уже почти не осталось сомнений относительно того, что смелые скандинавы действительно первые попали в Америку. Но в свое время этот научный спор стал причиной появления многочисленных поддельных артефактов.

Так называемая "Карта Винланда" впервые появилась в 1957 году. Тогда эта вероятная историческая достопримечательность была предложена Ирвингом Дэвисом Британскому музею. Но музей отказался ее покупать, ведь заподозрил, что это подделка. В результате ее приобрел Йельский университет и она "увидела мир" в 1965 году. Объект датировался примерно XV веком и представлял собой карту "скандинавского мира" вместе с частью Северной Америки.

Что такое Винланд?

Винланд – это скандинавское название земель вокруг залива Святого Лаврентия. К Винланду можно отнести современные канадские провинции Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор, Нью-Брансуик.

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Карта "скандинавского мира" вместе с Винландом / Фото Wikipedia

Научное расследование

В 1960 году было открыто реальное викингское поселение Л'Анс-о-Медоуз на территории провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада. Казалось бы, что этот археологический памятник должен сделать "позиции" карты не тверже. Но нет, ученые до сих пор сомневались в реальности "карты Винланда".

Еще в 1970 году исследование намекнуло, что были использованы современные чернила. Но тогда не хватило технологических возможностей, чтобы окончательно подтвердить то, что "Карта Винланда" – подделка.

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Макрорентгеновская фотография "карты Винланда" / Фото Yale News

Наука против подделки

Ученые Йельского университета решили провести еще одно исследование. Но теперь на службе у науки находятся значительно более технологичные устройства и методы, чем в 1970-х годах. Были использованы такие методы как рентгеновская флуоресцентная спектроскопия и автоэмиссионная сканирующая электронная микроскопия.

Радиоуглеродное датирование показало, что пергамент был произведен в период с 1400 года по 1460 год. Казалось бы, вот оно – древность карты подтверждена. Но ученые не остановились.

Ученые проанализировали чернила, которыми были изображена карта на древнем пергаменте. Оказалось, что они содержат многочисленные титановые вкрапления.

Дело в том, что чернила, которыми пользовались в XV веке содержали в себе много вкраплений сульфата железа, серы и свинца. А чернила с титановыми пигментами появились лишь после 1920 года.

Таким образом на подлинно Древнем письме была изображена карта современными чернилами. Ученые предполагают, что это произошло в 1923 году на территории Норвегии.

Самое интересное, что "Карта Винланда" сама по себе представляет интересный исторический документ, ведь это замечательный пример качественной подделки, который "водил за нос" ученых довольно долго.

Автор: Вячеслав Журба