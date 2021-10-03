Так называемая "Карта Винланда" впервые появилась в 1957 году. Тогда эта вероятная историческая достопримечательность была предложена Ирвингом Дэвисом Британскому музею. Но музей отказался ее покупать, ведь заподозрил, что это подделка. В результате ее приобрел Йельский университет и она "увидела мир" в 1965 году. Объект датировался примерно XV веком и представлял собой карту "скандинавского мира" вместе с частью Северной Америки.

Что такое Винланд? Винланд – это скандинавское название земель вокруг залива Святого Лаврентия. К Винланду можно отнести современные канадские провинции Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор, Нью-Брансуик.

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Карта "скандинавского мира" вместе с Винландом / Фото Wikipedia

Научное расследование

В 1960 году было открыто реальное викингское поселение Л'Анс-о-Медоуз на территории провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада. Казалось бы, что этот археологический памятник должен сделать "позиции" карты не тверже. Но нет, ученые до сих пор сомневались в реальности "карты Винланда".

Еще в 1970 году исследование намекнуло, что были использованы современные чернила. Но тогда не хватило технологических возможностей, чтобы окончательно подтвердить то, что "Карта Винланда" – подделка.

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Макрорентгеновская фотография "карты Винланда" / Фото Yale News

Наука против подделки

Ученые Йельского университета решили провести еще одно исследование. Но теперь на службе у науки находятся значительно более технологичные устройства и методы, чем в 1970-х годах. Были использованы такие методы как рентгеновская флуоресцентная спектроскопия и автоэмиссионная сканирующая электронная микроскопия.

Радиоуглеродное датирование показало, что пергамент был произведен в период с 1400 года по 1460 год. Казалось бы, вот оно – древность карты подтверждена. Но ученые не остановились.

Ученые проанализировали чернила, которыми были изображена карта на древнем пергаменте. Оказалось, что они содержат многочисленные титановые вкрапления.

Дело в том, что чернила, которыми пользовались в XV веке содержали в себе много вкраплений сульфата железа, серы и свинца. А чернила с титановыми пигментами появились лишь после 1920 года.

Таким образом на подлинно Древнем письме была изображена карта современными чернилами. Ученые предполагают, что это произошло в 1923 году на территории Норвегии.

Самое интересное, что "Карта Винланда" сама по себе представляет интересный исторический документ, ведь это замечательный пример качественной подделки, который "водил за нос" ученых довольно долго.