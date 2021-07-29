Ученая обнаружила древнейшие остатки многоклеточной жизни, которой сотни миллионов лет

Одноклеточные формы жизни появились на Земле почти 3,5 миллиарда лет назад. В результате эволюционных процессов они превратились в многоклеточные сложные организмы. Когда именно это произошло, ученые не знают. Но новые ископаемые останки могут пролить свет на этот вопрос.

Древнейшие остатки многоклеточных организмов датируются возрастом в 540 миллионов лет, когда произошел так называемый Кембрийский взрыв. Тогда резко начали появляться сложные многоклеточные организмы. В то же время ученые не находили такие остатки в древних геологических слоях. Канадская ученая Элизабет Тернер провела тщательные исследования окаменевших губок. Ее данные свидетельствуют, что этим находкам около 890 миллионов лет.

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Трубкоподобные микроструктуры, свидетельствующие о наличии древних губок / Фото Gizmodo

Подробнее о революционном открытии Элизабет Тернер

Еще в 2018 году были открыты биомаркеры, свидетельствующие о том, что губки жили и развивались за 100 миллионов лет до Кембрийского взрыва. Генетический анализ современных губок также предполагает, что они были первыми многоклеточными формами жизни на планете и образовались задолго до начала палеозойской эры и до Кембрийского периода.

Разглядывая разнообразные находки под микроскопом, ученая заметила трубчатые структуры, покрытые кристаллами минерального кальцита. По ее мнению, эти черты поразительно напоминают волокнистые скелеты роговых губок, которые образовались в результате разложения древних многоклеточных организмов.

Элизабет Тернер исключила возможность других интерпретаций микроструктур благодаря изучению конфигурации материала, в котором расположены ископаемые остатки. Поскольку остатки животных были найдены в слоях, которые соответствуют началу неопротерозойской эры, то были сделаны предположения относительно их возраста, который составил 890 миллионов лет.

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Окаменевшие губки, в возрасте 890 миллионов лет / Фото Nature

Выводы

Губки были первыми многоклеточными организмами, поэтому можно сказать, что человек тоже происходит от них.

Многоклеточная жизнь в виде губок смогла пережить страшные ледниковые периоды, которые происходили во время криогения – второго периода неопротерозойской эры.

Вероятнее всего, губки возникли еще раньше. Поэтому открытие Элизабет Тернер "подвигает" время возникновения сложной многоклеточной жизни еще дальше, чем считалось.

Но эти выводы действенны лишь в том случае, если открытие Элизабет Тернер подтвердится. Проблема в том, что 890 миллионов лет назад воздух и вода имели в себе мало кислорода. Поэтому, теоретически, губки не могли бы там выжить.

Учитывая то, что уже 890 миллионов лет назад губки были вполне сформированы, то зародиться они должны были более 1 миллиарда лет назад.

Таким образом, новое открытие добавляет только больше вопросов для ученых со всего мира.