Выявление такого мозга уже считалось невероятным везением, но его дальнейший анализ еще больше шокировал исследователей. В нем идеально сохранилась вся центральная нервная система, состоящая из нейронов и аксонов.
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Что известно о находке
- Сам объект представлен блестящим черным камнем из стекловидного материала.
- Некоторое время исследователи не были уверены, что это именно мозг, хоть его и нашли в черепе римлянина. Однако теперь их сомнения исчезли.
- Вместе с нервными клетками обнаружили ряд белков из тканей человеческого мозга.
- Определив конкретные белки, команда даже смогла понять, какие части органа представлены в этом образце.
Фрагмент мозга, обнаруженный в черепе римлянина в Геркулануме / Фото Пьера Паоло Петроне
Анализ этого черного стекловидного материала показал сохранение нескольких белков, высоко экспрессируемых в разных частях человеческого мозга: коре головного мозга, базальных ганглиях, среднем мозге, гипофизе, миндалине, мозжечке, гиппокампе, гипоталамусе и спинном мозге,
– объяснил доктор Петроне, участвовавший в исследованиях.
Ученые рассказывают, что для превращения тканей мозга в стекло нужны особые условия. Материал должен быстро обжечься высокой температурой (до 520 градусов по шкале Цельсия), а затем быстро остыть. Подобные археологические находки крайне редки. Например, аналогичные случаи фиксировали у жертв бомбардировки Дрездена в ходе Второй мировой войны.