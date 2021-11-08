Выявление такого мозга уже считалось невероятным везением, но его дальнейший анализ еще больше шокировал исследователей. В нем идеально сохранилась вся центральная нервная система, состоящая из нейронов и аксонов.

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Что известно о находке

Сам объект представлен блестящим черным камнем из стекловидного материала.

Некоторое время исследователи не были уверены, что это именно мозг, хоть его и нашли в черепе римлянина. Однако теперь их сомнения исчезли.

Вместе с нервными клетками обнаружили ряд белков из тканей человеческого мозга.

Определив конкретные белки, команда даже смогла понять, какие части органа представлены в этом образце.



Фрагмент мозга, обнаруженный в черепе римлянина в Геркулануме / Фото Пьера Паоло Петроне

Анализ этого черного стекловидного материала показал сохранение нескольких белков, высоко экспрессируемых в разных частях человеческого мозга: коре головного мозга, базальных ганглиях, среднем мозге, гипофизе, миндалине, мозжечке, гиппокампе, гипоталамусе и спинном мозге,

– объяснил доктор Петроне, участвовавший в исследованиях.

Ученые рассказывают, что для превращения тканей мозга в стекло нужны особые условия. Материал должен быстро обжечься высокой температурой (до 520 градусов по шкале Цельсия), а затем быстро остыть. Подобные археологические находки крайне редки. Например, аналогичные случаи фиксировали у жертв бомбардировки Дрездена в ходе Второй мировой войны.

Извержение Везувия в 79 году нашей эры является одним из самых известных сегодня извержений вулканов. Оно похоронило Помпеи под толстым слоем пепла и погубило тысячи людей. Когда уже современные археологи начали раскопки, они обнаружили большое количество пустот, которые повторяли форму человеческих тел. Для сохранения этих форм исследователи заливали их гипсом, а затем снимали близлежащие слои окаменевшего пепла.