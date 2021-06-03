Древнее извержение вулкана Тоба почти уничтожило озоновый слой, а с ним и все человечество

Колоссальное извержение вулкана Тоба привело к ослаблению озонового слоя, резкому похолоданию и поставило человечество на грань вымирания. Тогда, около 74 тысяч лет назад, расположенный на территории нынешней Индонезии вулкан выбросил более 2800 кубических километров лавы и пепла.

Во время ледникового периода произошло одно из самых масштабных извержений последней геологической эпохи. Частицы, которые выбросил в атмосферу супервулкан, ослабили свет и вызвали наступление вулканической зимы.

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Последствия извержения

Ученые предполагают, что молодое человечество тогда едва не исчезло. Численность его упала до нескольких тысяч человек, хотя эту версию нередко оспаривают. Однако свой вклад в эту катастрофу могло внести разрушение озонового слоя, которое ослабило защиту Земли от солнечного ультрафиолета.

Дело в том, что среди массы, выброшенной супервулканом, было огромное количество диоксида серы. Он способен "перехватывать" УФ-фотоны в верхних слоях атмосферы, препятствуя работе природного механизма образования озона, который появляется из обычных молекул кислорода под действием УФ-излучения.



Сравнение масштабов извержения Тоба с другими известными извержениями: Везувия, Тамбору и Сент-Хеленс / Фото Robert Krulwich, NPR

Используя климатическую модель Института космических исследований имени Годдарда, ученые смоделировали различные последствия извержения Тоба на суперкомпьютере Shaheen II. Работа показала, что выброшенного диоксида серы было достаточно для глобального снижения количества озона в атмосфере на 50 процентов.

Африканские тропики, где тогда обитали люди, оказались практически беззащитны перед УФ-излучением Солнца, и это не могло пройти бесследно, а следовательно сказалось на уровне смертности.

По словам ученых, результаты сопоставимы с последствиями ядерной войны. Ведь из-за пагубного влияния урожайность растений и водных экосистем резко упала. Выход наружу без защиты уже через 15 минут мог вызвать повреждение глаз и ожоги. Со временем рак кожи и общее повреждение ДНК также могли привести к сокращению популяции.