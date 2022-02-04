Дождались: в Windows 11 заработали приложения для Android и обновился дизайн некоторых программ

Microsoft представила новые функции Windows 11, которые заработают уже в феврале, и поделилась статистикой пользовательских привычек. В частности, рассказала о трех основных трендах рынка среди пользователей ПК.

Как стало известно 24 каналу, уже в феврале Microsoft представит новые возможности для Windows 11. Появится функция запуска приложений Android через Microsoft Store, оптимизированная функция отключения и включения звука (во время звонка) с панели задач, упрощенный доступ к функции совместного использования окон и работы с ними и обновленный дизайн для двух стандартных приложений: Блокнот и Медиаплеер.

Интересно Activision Blizzard построит собственный метаверс: в этом ей поможет сделка с Microsoft

Обновление Windows 11

Чтобы получить новый дизайн приложений, необходимо скачать обновление из магазина. Вот так теперь выглядит Блокнот:

Новый дизайн стандартного приложения Блокнот в Windows 11 / Скриншот 24 канала

Он в частности получил оптимизированное меню и темный режим.

Что касается работы Android-приложений, то раньше мы сообщали о тестировании этой функции. Тогда она была доступна отдельным пользователям. Теперь каждый желающий может опробовать ее на своем компьютере с Windows 11. Приложения загружаются прямо из магазина Microsoft Store. Они приспособлены для работы с процессорами Intel, AMD и Qualcomm. Ими можно пользоваться как любой другой программой в системе.

Пользовательские тренды

В последние два года образ жизни и работы пользователей ПК значительно изменились, рассказывает Microsoft. Персональное устройство (компьютер, ноутбук или нетбук, планшет и т.д.) начало играть более важную роль, чем когда-либо. Новая модель поведения пользователя – "необходимость стала привычкой". Компании вынуждены переосмысливать рабочие цифровые процессы, чтобы инновации приносили результативность.

Можно отметить три основных тренда рынка среди пользователей ПК:

рост объемов гибридной работы (удаленный формат и в офисе) и онлайн-обучение,

изменение привычек в рамках просмотра развлекательного контента,

активнее использование приложений для общения онлайн.

Многие сотрудники компаний, получившие возможность работать удаленно, хотели бы и дальше продолжать такой формат. За последние два года в Windows зафиксировали эту тенденцию: количество пользователей программ для общения и совместной работы выросло в 6 раз (в том же Microsoft Teams).