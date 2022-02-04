Как стало известно 24 каналу, уже в феврале Microsoft представит новые возможности для Windows 11. Появится функция запуска приложений Android через Microsoft Store, оптимизированная функция отключения и включения звука (во время звонка) с панели задач, упрощенный доступ к функции совместного использования окон и работы с ними и обновленный дизайн для двух стандартных приложений: Блокнот и Медиаплеер.
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Обновление Windows 11
Чтобы получить новый дизайн приложений, необходимо скачать обновление из магазина. Вот так теперь выглядит Блокнот:
Новый дизайн стандартного приложения Блокнот в Windows 11 / Скриншот 24 канала
Он в частности получил оптимизированное меню и темный режим.
Что касается работы Android-приложений, то раньше мы сообщали о тестировании этой функции. Тогда она была доступна отдельным пользователям. Теперь каждый желающий может опробовать ее на своем компьютере с Windows 11. Приложения загружаются прямо из магазина Microsoft Store. Они приспособлены для работы с процессорами Intel, AMD и Qualcomm. Ими можно пользоваться как любой другой программой в системе.
Пользовательские тренды
В последние два года образ жизни и работы пользователей ПК значительно изменились, рассказывает Microsoft. Персональное устройство (компьютер, ноутбук или нетбук, планшет и т.д.) начало играть более важную роль, чем когда-либо. Новая модель поведения пользователя – "необходимость стала привычкой". Компании вынуждены переосмысливать рабочие цифровые процессы, чтобы инновации приносили результативность.
Можно отметить три основных тренда рынка среди пользователей ПК:
- рост объемов гибридной работы (удаленный формат и в офисе) и онлайн-обучение,
- изменение привычек в рамках просмотра развлекательного контента,
- активнее использование приложений для общения онлайн.
Многие сотрудники компаний, получившие возможность работать удаленно, хотели бы и дальше продолжать такой формат. За последние два года в Windows зафиксировали эту тенденцию: количество пользователей программ для общения и совместной работы выросло в 6 раз (в том же Microsoft Teams).
- С начала пандемии на 70% больше людей стали смотреть контент через стриминговые платформы, такие как Hulu, Netflix и YouTube, используя устройства на базе Windows.
- Рост активного игрового времени среди геймеров увеличился на 35%, это сравнимо со временем, которое люди проводят за телевизором.
- Также можно отметить рост популярности таких сервисов как покупка товаров и продуктов, запись на визит к врачу онлайн.
- Параллельно с этим увеличивается количество обработки онлайн-заказов и проведение виртуальных встреч.
- К примеру, сегодня пользователи устройств на платформе Windows вдвое чаще пользуются компьютером для совершения онлайн-покупок, и тратят на них около 40% времени, которое они проводят за устройством в течение дня.