Проблемы с поддержкой AAC-совместимых девайсов

Ранее пользователи Windows 10 часто жаловались на проблемы с подключением беспроводных наушников, которые работают через Bluetooth. Также немало жалоб поступало по поводу качества звука при использовании беспроводных наушников, таких как AirPods.

Интересно Microsoft наконец исправит раздражающее проблему в Windows 10

Почему беспроводные наушники на Windows 10 работают не в полную силу

Сейчас Windows 10 использует кодеки SBC и AptX для обеспечения работы беспроводных наушников и гарнитур, но чаще всего их недостаточно для качественной передачи звука. Наушники AirPods поддерживают кодек AAC (он позволяет воспроизводить более качественный звук), поэтому сейчас при подключении их через Bluetooth к компьютеру с Windows 10 пользователи не получают звук высокого качества.

исправление ситуации

Microsoft реализует интеграцию поддержки кодека AAC в Windows 10. Это будет полезно не только для пользователей AirPods, но и для владельцев совместных гарнитур и наушников других производителей, которые поддерживают кодек AAC.

Когда поддержка AAC зяьвиться в Windows 10

Согласно имеющимся данным, поддержка AAC пока что тестируется в предыдущих сборниках Windows 10 (21H2) среди участников инсайдерской программы Microsoft – функция появилась в сборнике 21370. Предполагается, что массовое распространение этого обновления начнется в октябре-ноябре этого года.