Дождь в Арктике: когда фантастика станет реальностью

Ученые-климатологи прогнозируют кардинальные изменения в арктическом регионе спустя несколько десятилетий. Они уверены: уже вскоре вместо снега там будет идти только дождь.

Такие предсказания ученые делают с помощью климатических моделей. Глобальное потепление кардинально меняет жизнь региона уже сейчас.

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Когда снег сменится дождем

Как показывают исследования, уже через 40-50 лет дождь заменит снег в Арктике.

Сейчас снег в регионе выпадает гораздо чаще, чем идет дождь.

Ситуация изменится при повышении средней температуры на планете на 3 градуса по Цельсию.

Но даже если она повысится на 1,5-2 градуса, в южной части Арктики, например в Гренландии и Норвежском море, уже начнут преобладать дожди.

Климатические модели показывают переход от снега к дождю в центральной Арктике к 2060-2070 годам, если выбросы углерода в атмосферу не снизятся. Ранее ученые предполагали, что это произойдет не раньше 2090 года.

Последствия для планеты

Среди последствий таких изменений – ускорение глобального потепления и таяния вечной мерзлоты, массовый голод среди животных и многие другие проблемы. Быстрое потепление в регионе может усилить экстремальные погодные явления в Европе, Азии и Северной Америке.

Уменьшение частоты или вообще исчезновение снега в Арктике обернется серьезными проблемами для тундры и регионов вечной мерзлоты. Дело в том, что мерзлота поглощает большое количество углерода и метана. Если "залить Арктику теплой водой", говорит Мишель МакКристал из Университета Манитобы, это приведет к глобальным последствиям.