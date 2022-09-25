IT-Армия сломала ресурсы молодой гвардии единой россии: личные данные участников уже в сети

Украинской IT-Армии удалось провести успешную атаку на организацию молодой гвардии единой россии. Данные, к которым получили украинцы, содержат информацию о молодых путинистах, которые ездили на оккупированные территории, или находятся там и сейчас в центрах единой россии.

Как сообщает 24 канал, информация об атаке появилась в телеграмм-канале IT-Армии Украины. Данные, которые получили хакеры, очень важная информация, которая поможет нам в войне против россии.

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Дело в том, что так называемая молодая гвардия на оккупированной украинской земле помогает скрывать военные преступления и проводить незаконные референдумы. Теперь нам известно о каждом представителе этой организации, а это значит, что укрыться и избежать наказания преступникам уже не получится.



Сообщения от украинской IT-Армии для россиян / Фото IT-Армия Украины

IT-Армия также оставила ссылку на архив с данными в своем телеграмм-канале, так что каждый желающий может ознакомиться с этой информацией.

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Цифровая война продолжается

Еще до полномасштабного вторжения россия начала атаки на украинскую инфраструктуру, компании и госучреждения. Сегодня украинская IT-Армия успешно борется с врагом на цифровом фронте, нанося ему сокрушительные поражения на разных направлениях.

Накануне, например, украинские хакеры положили ряд российских военторгов в первые дни российской могилизации.

Впоследствии сдалась и московская биржа, внезапно переставшая работать из-за "массового наплыва посетителей", как это окрестили российские так называемые СМИ.

Сейчас же IT-Армия вернулась к атаке на государственные услуги и присоединиться к этому может каждый желающий – подробности здесь.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с строчной буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.