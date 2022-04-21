Бренсон считает, что люди в Украине должны бороться за свое достоинство, являющееся главным раздражителем для диктаторов и первой жертвой любой войны. В последний раз Брэнсон высказывался по поводу возможной войны 19 февраля, накануне российского вторжения с призывом ко всему миру поддержать Украину.

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Достоинство нельзя воспринимать как должное. На него постоянно посягают: держащиеся за власть диктаторы, фанатики, которые пытаются увековечить внутренние качества, и безразличие прохожих перед лицом тирании и несправедливости. К сожалению, человеческое достоинство – одна из первых жертв войны,

– считает Брэнсон.

Миллиардер отдельно обратился к украинским педагогам, призывая их защищать достоинство для будущего:

"Учить детей о том, что наши общности выше отличий, вдохновлять на создание разнообразных сообществ и общности с человечеством, давать каждому и каждому ощущение, что они важны, – все, что вы делаете, вселяет надежду, что мы сможем направить человечество лучшим курсом, чем мы двигаемся сейчас".

Интересный факт! Ричард Брэнсон является членом наблюдательного совета Global Dignity, организации, создавшей и проводящей Всемирный День достоинства. В Украине его уже семь лет организуют EdCamp Ukraine.

Обращение Ричарда Бренсона к украинцам: смотрите видео

Полный текст обращения Ричарда Брэнсона:

Всем привет!

К сожалению, мы живем в чрезвычайное время. Каждый раз, когда я выступаю на тему, которая мне страстно небезразлична, на передний план выходит понятие человеческого достоинства. То ли речь идет о смертной казни, то ли о завершении борьбы с наркотиками, или о поддержке Украины и ее народа.

Идея того, что каждый из нас рождается ценными, лежит в основе человеческого прогресса. Эта медаль имеет две стороны. Но достоинство нельзя воспринимать как должное. На него постоянно посягают: держащиеся за власть диктаторы, фанатики, пытающиеся увековечить внутренние качества, и безразличие прохожих перед лицом тирании и несправедливости.

К сожалению, человеческое достоинство – одна из первых жертв войны. Второй мировой, войн во Вьетнаме, Сирии, Ливии, Ливане, Йемене… а теперь Украине. С каждым новым днем российского нападения достоинство и мир, жизнь без страха и агрессии висят на волоске для миллионов украинцев и украинок, а также многих россиян, которые не поддерживают это вторжение и чье достоинство и свободу свободных высказываний и мирных протестов отбирают годами путем репрессий.

Помню мудрые слова моего дорогого друга, покойного архиепископа Дезмонда Туту: "Если хотите мира, то убедитесь, что достоинство каждого и каждой сохранено". И я с ним согласен. Даже когда военные действия прекратятся, потребуются годы работы — для примирения, прощения и восстановления достоинства с обеих сторон этого конфликта.

Читая новости, я часто думаю и переживаю: какой мир унаследуют мои внучки и их внуки? Перед нами стоит столько вызовов, которые следует решить: от катастрофических изменений климата до повсеместных угроз для демократии. Но я знаю: если в нашем мире достоинство будут защищать и уважать, все остальные вызовы этого мира можно будет преодолеть.

Именно здесь мировая работа по защите достоинства играет немаловажную роль. Учить детей о том, что наши общности выше отличий, вдохновлять на создание разнообразных сообществ и общности с человечеством, давать каждому и каждому ощущение, что они важны, — все, что вы делаете, вселяет надежду, что мы сможем направить человечество лучшим курсом, чем мы двигаемся сейчас.

Позвольте завершить сердечной благодарностью каждому и каждой за блестящую работу. Мир нужно еще больше таких чемпионов достоинства, как вы.