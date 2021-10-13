Чтобы доставить "Джеймса Уэбба" к стартовой площадке на космодроме Куру, Французская Гвиана, Южная Америка, нужно преодолеть 9300 километров. Казалось бы, что это "ничто" по сравнению с сотнями тысяч, которые космическая обсерватория пролетит в космосе. Но не все так просто и это мизерное "земное" расстояние может стать тяжелее космического путешествия.

Читайте по теме Активисты проиграли: телескоп имени Джеймса Вебба не будут переименовывать

Как доставить телескоп имени Джеймса Вебба из Калифорнии в космодрома Куру

Jamed Webb должен проплыть на судне от Калифорнии до полуночи Южной Америки, где расположен космодром Куру. Совокупно это расстояние составляет около 9300 километров.

Чтобы разместить огромный космический телескоп внутри судна, самолета или где-то ещё, был разработан и построен специальный транспортный контейнер – Space Telescope Transporter for Air, Road and Sea (STTARS). Главная задача STTARS – защищать космическую обсерваторию во время транспортировки. В нем поддерживается "удобная" для телескопа температура, влажность и чистота воздуха.



Контейнер для транспортировки телескопа имени Джеймса Вебба STTARS / Фото NASA

Такой транспортный контейнер был изготовлен в единственном экземпляре специально для "Джеймса Уэбба".

Вес составляет 76 тонн.

Высота – 5,5 метра.

Ширина – 4,6 метра.

Длина – 33,5 метра.

Сначала обсерваторию "упаковали" в контейнер, а после этого – доставили на корабль MN Colibri, который располагался в порту Сил-Бич близ Лос-Анджелеса. Максимальная скорость на дорогах составляла всего 16 километров в час.

Почему нельзя было доставить "Джеймса Уэбба" в Куру воздухом?

Дело в том, что ближайший к космодрома Куру аэропорт расположен в 65 км. Между стартовой площадкой и аэродромом семь мостов, которые не выдержали совокупный вес "Джеймса Уэбба" и транспортного контейнера STTARS.

Путешествие "Джеймса Уэбба" к кораблю: смотреть видео

От Калифорнии до Южной Америки

Грузовой корабль MN Colibri был разработан специально для транспортировки "космических" грузов. Поэтому в нем были предусмотрены все возможные "удобства" для хрупкой техники.

Кроме того, специалисты NASA и ESA беспокоились относительно перегрузок во время взлета и посадки, если бы перевозили обсерваторию самолетом. Опасность составляла и турбулентность во время полета. Поэтому был выбран морской путь.

Читайте на сайте NASA опубликовало постер с космическим телескопом, который никак не достигнет космоса

MN Colibri вместе с "Джеймсом Веббом" вышел в море 26 сентября 2021 года, а уже 12 октября прибыл в порт Порт-де-Париакабо, Французская Гвиана, преодолев Панамский канал. Специалисты постоянно контролировали погоду и высоту волн, чтобы судно сильно не расшатывалось. Если бы был достигнут критический уровень, то корабль изменил курс. Но здесь шла "игра на опережение" и MN Colibri не попадал в такие трудные ситуации.

Следует отметить, что маршрут был засекречен, чтобы обезопасить себя от возможного нападения пиратов или других недоброжелательных людей.

Теперь, по прибытии в Куру, космическую исследовательскую обсерваторию Jamed Webb ожидают заключительные тесты. Запуск телескопа в космос запланирован на 18 декабря 2021 года.