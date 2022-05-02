Что за услуга

Благодаря новому сервису Self-Repair пользователи получили возможность купить оригинальные запчасти и инструменты Apple в интернет-магазине Apple для самостоятельного ремонта. Таким образом, Apple обеспечила право на самостоятельный ремонт, который требовали пользователи, однако, похоже, они остались недовольны.

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Некоторые пользователи, которым уже удалось воспользоваться сервисом, отмечают, что ремонт в рамках сервиса получается более дорогим, чем ремонт в официальном сервисном центре Apple. Одним из примеров является замена аккумулятора в iPhone 13 Pro, хотя, с другой стороны, компания предлагает скидку на новый аккумулятор в обмен на возврат старого.

Проблема с депозитом

Также среди пользователей вызвал немало недовольства депозит в размере 1 000 долларов, который должен открыть набор инструментов, необходимых для выполнения, например, замены дисплея. Этот депозит может быть конфискован, если предоставленные в аренду инструменты будут возвращены обратно в неудовлетворительном по мнению Apple состоянии или позже определенного соглашением об аренде 7-дневного срока.

Малый список моделей

Также недовольство пользователей вызвал слишком короткий список моделей iPhone, доступных для самостоятельного ремонта с помощью нового сервиса.

В рамках сервиса для самостоятельного ремонта доступны только следующие модели:

iPhone 12;

iPhone 13;

iPhone SE (3-е поколение).

Детали только для конкретного смартфона

Ко всему добавилось еще и то, что самостоятельный ремонт чреват проблемами с блокировкой программного обеспечения и конфиденциальностью пользователя. Чтобы заказать детали, такие как сменные дисплеи и батареи, необходимо указать IMEI. Это означает, что эти детали можно использовать для восстановления только этого устройства, но никакого другого.

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Раскрытие личных данных

В случае замены дисплея пользователь должен предоставить Apple доступ к конфиденциальным данным, включая серийные номера, названия моделей, некоторые аспекты истории вызовов и данные об использовании приложений не только ремонтируемого iPhone, но и другого устройства, связанного с ним. Отказ от выполнения этих условий приводит к внезапному отключению функции Face ID после завершения ремонта.