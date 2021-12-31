"Дорога пресмыкающихся": обнаружены отпечатки лап динозавров в Уэльсе

Обнаружение следов динозавров на территории Великобритании – редкость. Неудивительно поэтому, что эта находка так привлекает палеонтологов. Но что удивительно, так это то, почему эти следы так долго искали.

А странность здесь в том, что цепочка отпечатков лап динозавров была открыта только в 2020 году. И это действительно удивительно, ведь расположен редкий палеонтологический объект недалеко от города Кардифф, южный Уэльс, – прямо на общественном пляже городка Пенарт.

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Северный участок с отпечатками лап динозавров / Фото Geological Magazine

Подробнее о цепочке отпечатков

Вероятно, в таком "позднем" открытии следует "обвинять" довольно плохое состояние цепочки. По правде, отпечатки лап просматриваются верно, но, к примеру, следы пальцев фактически не сохранились и потому объект напоминает просто цепочку углублений.

Но, к счастью, палеонтолог-любитель Кэрри Рис смогла рассмотреть именно отпечатки лап древних животных и отправила фотографии места ученым. Вся цепочка имеет протяженность 50 метров и ширину 2 метра и разделена на "южный" и "северный" участки. Распределение на участки символическое – цепочка "разрезает" пополам разлом в скале, но сама цепочка оставлена ​​одним животным.

Оказалось, что ученые из Кардиффа и французские палеонтологи уже исследовали это место, однако почему-то редкая находка не стала общеизвестной.

Разрушение южного участка цепочки: сравнение 2009 и 2020 годов / Фото Geological Magazine

Ученые датировали отпечатки лап – оказалось, что их оставило животное, которое прошло по этому месту около 200 миллионов лет назад. На фотографиях 2009 года, сделанных французскими палеонтологами, еще видны отпечатки пальцев, но в 2020 году разрушение цепочки было слишком сильно и пальцев почти не видно.

Уже дальнейшие исследования показали, что, вероятно, отпечатки оставил Eosauropus – то есть представитель ранних завроподов, живших в триасовой эпохе.