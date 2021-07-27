Проект реализуют совместно с немецкой компанией Magment, которая производит намагниченный цемент (магмент). В ходе трехэтапного тестирования исследователи намерены проверить, способен ли продукт Magment заряжать подвижные электромобили, подавая мощность более 200 киловатт.

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Что известно о магменте – намагниченном цементе

О магменте мало что известно, но на сайте производителя указано, что:

бетонная смесь с магнитными частицами имеет "рекордную эффективность беспроводной передачи энергии до 95%" ;

; требует "стандартных затрат на установку";

обеспечивает универсальную зарядку;

смесь является всепогодной;

имеет высокую теплопроводность;

и защищена от вандализма.

Как будет проходить тестирование магнитной дороги

На первом этапе тестирования исследователи испытывают, проанализируют и оптимизируют магнитный цемент в лабораторных условиях, чтобы установить его пригодность для использования на дорогах. Эту работу планируется начать до конца лета.

Если материал докажет свою эффективность, то позже он станет основой участка реальной дороги длиной в 402 метра, которая будет тестироваться с помощью электромобилей мощностью 200 киловатт и выше.

Если и здесь результаты будут многообещающими, то магнитный цемент используют для строительства большего участка на одной из дорог общего пользования в Индиане.

Стоит отметить, что уже много лет исследователи из разных стран мира работают над созданием дорожного покрытия, которое могло бы эффективно заряжать электромобили во время движения. Если зарядка аккумулятора станет такой же простой, как и вождение, это будет способствовать более быстрому переходу на электромобили во всем мире.