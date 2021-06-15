Doom запустили на умной лампочке с IKEA

С момента появления игры Doom в 1993 году энтузиасты пытаются запустить классический шутер буквально на любой электронике, которая имеет хотя бы какую-то логическую микросхему. Новая нестандартная попытка, закончившаяся успехом – запуск игры на умной лампочке IKEA Trådfri GU10 345 RGB LED. Это сделала команда Next-Hack с помощью модифицированной версии ПО.

Как удалось запустить Doom на лампочке

Энтузиасты, правда, несколько модифицировали и саму лампочку. В отличие от множества уже использованных для запуска Doom гаджетов, включая современные калькуляторы, лампочка с известной торговой сети не имеет ни кнопок, ни сенсоров, ни дисплея.

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Next-Hack пришлось добавить их в микросхемы MGM210L RF, ответственные за умные функции лампочки, а также серьезно доработать саму игру для того, чтобы она смогла хоть как-то работать на 108 Кбайтах оперативной памяти устройства, ядре Cortex M33 с частотой 80 МГц и 1 Мб постоянной памяти.

Даже после этого, пришлось многое сделать для того, чтобы игра наконец заработала:

добавить памяти;

заставить лампочку работать со звуком;

и провести сложную настройку ОЗУ.

Однако, усилия таки закончились успехом – для лампочки производительность действительно впечатляющая.



Для запуска Doom лампочку модифицировали / Фото liliputing