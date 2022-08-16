Исследователь безопасности Sick Codes работал с модером Doom Skelegant, чтобы запустить игру на дисплее трактора John Deere и продемонстрировал геймплей на хакерской конференции Def Con в Лас-Вегасе.

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В видео, опубликованном Sick Codes, можно увидеть, как игра отображается в виде слоя, который накладывается поверх пользовательского интерфейса John Deere. Sick Codes отмечает, что весь процесс длился месяцы и предусматривал джейлбрейк системы Linux, которая используется на тракторе John Deere 4240. Именно игру Doom предварительно модифицировали, чтобы действие происходило на кукурузном поле, где игрок косит врагов на тракторе.

Интересно, что Sick Codes не просто сломал трактор, чтобы вынудить его запустить Doom. Он также разработал и представил новый джейлбрейк, предоставивший ему root-доступ к системе трактора. Этот эксплойт может помочь фермерам обойти блокировку программного обеспечения, которые мешают им ремонтировать трактор самостоятельно, за что John Deere ранее подвергался критике.

Как удалось взломать программное обеспечение John Deere

Чтобы осуществить джейлбрейк трактора John Deere, Sick Codes получил доступ к технической документации на 1,5 ГБ, используемой дилерами для обнаружения и диагностики неисправностей. Кроме того, хакер нашел способ получить root-доступ, припаяв контроллеры непосредственно к печатной плате трактора. Наконец, получить root-доступ не так просто без соответствующего оборудования, но Sick Codes отметил, что "можно разработать инструмент на основе уязвимостей, чтобы легче выполнить джейлбрейк".

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John Deere заблокировал украденные у украинцев тракторы

Технологический контроль John Deere над своими тракторами выходит за рамки ремонта. В начале этого года производитель отдаленно заблокировал свое оборудование после того, как россияне украли его с ферм в Украине во время полномасштабного военного вторжения. В ответ на растущее давление политиков компания John Deere в марте объявила об инициативе сделать свое программное обеспечение доступным для независимых ремонтных мастерских.