Уже немало времени в сети распространяется так называемая Windows 93 – пародийная версия знаменитой операционной системы компании Microsoft. Запускается она через браузер и выглядит как очень душевный привет из конца прошлого века. И как выяснилось, с ее помощью можно запустить DOOM.

Звучит как шутка, но если верить Reddit, все серьезно: игра действительно работает через фейковую OS.

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Правда, авторы ролика оставили его без сопровождающих комментариев, так что для повторения их подвига (если это не правда) народным умельцам придется немного поэкспериментировать. Впрочем, удивляться тут нечему: DOOM, кажется, уже запускали вообще на всем, что только можно представить. Например, на калькуляторах, овцах в Minecraft, тестах на беременность и даже на старом карманном компьютере, подключенном к нескольким десяткам картофелин.

DOOM на Windows 93, видео:

DOOM, напомним, по-прежнему жива в сердцах фанатов даже через 27 лет после своего дебюта. Например, недавно в сети появился римейк классического шутера под названием POOM. В него тоже можно поиграть через браузер.