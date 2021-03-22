Дональд Трамп не собирается сдаваться. Оставшись без возможности писать в соцсетях, бывший президент США нашел решение. Он собирается запустить собственную соцсеть уже через несколько месяцев. Открытым остается вопрос, не повторит ли она судьбу Parler, которой отказали в услугах хостинга, из-за чего та определенное время базировалась на серверах компании, связанной с российскими спецслужбами.

По словам Джейсона Миллера, старшего советника бывшего президента США, Дональд Трамп в ближайшее время вернется в социальные сети, представив собственную платформу. Его страница в Twitter, например, была заблокирована после беспорядков в Капитолии 6 января.

Интересно Семь пятниц Parler: соцсеть отозвала и снова подала иск против Amazon

Не можешь побороть – возглавляй

Я действительно думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети примерно через два-три месяца, со своей собственной платформой, и эта новая служба, считаю, будет изюминкой сезона в социальных сетях, сможет полностью изменить игру, а все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что делает президент Трамп,

– отметил Миллер в интервью Fox News в воскресенье.

Джейсон Миллер отказался пока предоставить больше подробностей, но добавил, что Дональд Трамп провел несколько результативных встреч в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде с различными командами по поводу запуска нового проекта и многие компании проявили живой интерес.

"Эта новая платформа будет большой", – говорит господин Миллер. Он считает, что бывшему президенту США удастся привлечь в службу десятки миллионов людей. Из политики при этом Дональд Трамп не пойдет и продолжит поддерживать кампании кандидатов-республиканцев в разных штатах.

Для чего это Трампу

Собственная соцсеть даст Трампу возможность диктовать собственные правила игры и говорить все, что ему заблагорассудится, не боясь никаких ограничений или блокировок, как это было в Twitter, который регулярно удалял его сообщения или обозначал их как не соответствующие действительности.

Для того, чтобы соцсеть заработала, необходимо воспользоваться услугами компании-провайдера, чтобы ресурс мог базироваться на сервере. Вряд ли Трамп обратится к компании AWS, которая принадлежит Amazon, которая ранее отключила Parler со своих серверов за размещение "агрессивного контента". Соцсеть, не удаляла по требованию сообщения о штурме Капитолия, подавала иск в Amazon, но проиграла его.